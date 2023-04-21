ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Испании
Новые дома в Испании
Все новостройки в Испании
8
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Испании
Жилая
Квартира в Испании
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в Испании
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки в Испании
Элитная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Испании
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Испании
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Кондо
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Мурсия
Бунгало
Бунгало с бассейном в Мурсия, Испания
San Pedro del Pinatar
19
San Javier
2
Картахена
2
Torre Pacheco
1
Бунгало
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Вилла 4 спальни
Cabo Roig, Испания
2 ванных комнат
90 м²
€ 154,879
Двухквартирный дом с 4 спальнями в Ла Флориде. Просторный угловой таунхаус с 4 спальнями, ча…
Бунгало 2 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат
54 м²
€ 94,624
Вилла 7 спален
l Alfas del Pi, Испания
5 ванных комнат
600 м²
Количество этажей 3
€ 1,499,900
Роскошная вилла в городе Ла Нусия, оснащенная всем необходимым для постоянного проживания и …
Дом 5 спален
Коста-дель-Маресме, Испания
5 Количество комнат
5 ванных комнат
360 м²
€ 1,873,458
Вилла в городе Sant Vicenç de Montalt. Расстояние до Барселоны 38 км, расстояние до м…
Вилла 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 ванных комнат
335 м²
€ 406,508
Виллы с прекрасным видом Виллы состоят из 3 спален. Просторные террасы, откуда вы сможете на…
Квартира 2 спальни
Кальпе, Испания
2 ванных комнат
81 м²
€ 212,288
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
2 ванных комнат
101 м²
1 Этаж
€ 199,110
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ЭЛЬ-РАСО, ГВАРДАМАР-ДЕЛЬ-СЕГУРАНовый жилой комплекс апартаментов в со…
Квартира 2 спальни
Jacarilla, Испания
2 ванных комнат
65 м²
€ 159,840
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ИЗ БУНГАЛО АПАРТАМЕНТОВ В ВИСТАБЕЛЛЕ~ ~ Новый жилой комплекс из бунгало…
Бунгало 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
2 ванных комнат
75 м²
€ 195,000
Бунгало находятся в жилом комплексе расположенном в уютной деревне Рохалес, недалеко от Сьюд…
Вилла 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
3 ванных комнат
€ 525,000
Вилла 2009 года с 3 спальнями и 3 ванными комнатами, расположенная в горах Маривилла с захва…
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
2 ванных комнат
102 м²
€ 300,000
Менее чем в 500 метрах от пляжа, расположено здание с современным дизайном, в центре Гуардам…
Квартира 2 спальни
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
2 ванных комнат
66 м²
€ 329,000
Великолепные апартаменты рядом с морем в Torre de la Horadada, Коста Бланка - VP117149 2 спа…
Параметры недвижимости в Мурсия, Испания
с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты