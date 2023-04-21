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Бунгало с видом на море в Мурсия, Испания

San Pedro del Pinatar
19
San Javier
2
Картахена
2
Torre Pacheco
1
Бунгало В архив
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3 объекта найдено
Бунгало 2 спальни в San Pedro del Pinatar, Испания
Бунгало 2 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 63 м² 2/2 Этаж
€ 279,950
В продаже новое бунгало в San Pedro del Pinatar в 300 метрах от моряБунгало площадью 63 кв. …
Бунгало 2 спальни в San Pedro del Pinatar, Испания
Бунгало 2 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 63 м² 1/2 Этаж
€ 267,000
В продаже новое бунгало в San Pedro del Pinatar в 300 метрах от моряБунгало площадью 63 кв. …
Бунгало 2 спальни в San Pedro del Pinatar, Испания
Бунгало 2 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 128 м² 1/2 Этаж
€ 239,900
Новое бунгало в жилом комплексе в средиземноморском стиле в городе San Pedro del Pinatar.Бун…

Параметры недвижимости в Мурсия, Испания

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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