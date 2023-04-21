Бунгало 2 спальни San Pedro del Pinatar, Испания 3 Количество комнат 2 ванных комнат 63 м² 2/2 Этаж

€ 279,950

В продаже новое бунгало в San Pedro del Pinatar в 300 метрах от моряБунгало площадью 63 кв. …