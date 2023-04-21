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Квартиры с бассейном в Мурсия, Испания

San Pedro del Pinatar
72
San Javier
47
Torre Pacheco
38
Bajo Guadalentin
16
Los Alcazares
14
Картахена
13
Aguilas
12
Alto Guadalentin
12
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1 объект найдено
Квартира 3 спальни в Aguilas, Испания
Квартира 3 спальни
Aguilas, Испания
100 м²
€ 466,400
Очень красивый комплекс, сдача объекта в сентябре 2022 года, построение на небольшом возвыш…

Параметры недвижимости в Мурсия, Испания

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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