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Квартиры с видом на море в Мурсия, Испания

San Pedro del Pinatar
72
San Javier
47
Torre Pacheco
38
Bajo Guadalentin
16
Los Alcazares
14
Картахена
13
Aguilas
12
Alto Guadalentin
12
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46 объектов найдено
Квартира 3 спальни в San Javier, Испания
Квартира 3 спальни
San Javier, Испания
3 ванных комнат 151 м²
€ 445,000
Виллы-близнецы в Сан-Педро-дель-Пинатар, Коста-Калида 4 просторных дома с двумя односпальным…
Квартира 2 спальни в Torre Pacheco, Испания
Квартира 2 спальни
Torre Pacheco, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 70 м² 1/3 Этаж
€ 235,000
Представляем квартиру в новом закрытом комплексе в Santa Rosalía.Квартира на первом этаже со…
Квартира 2 спальни в Torre Pacheco, Испания
Квартира 2 спальни
Torre Pacheco, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 64 м² 2/3 Этаж
€ 239,000
В продаже новая квартира в городе Santa Rosalía, в жилом комплексе от застройщика.Квартира, …
Квартира 2 спальни в Torre Pacheco, Испания
Квартира 2 спальни
Torre Pacheco, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 70 м² 2/3 Этаж
€ 265,000
Представляем квартиру в новом закрытом комплексе в Santa Rosalía.Квартира на первом этаже со…
Квартира 2 спальни в Torre Pacheco, Испания
Квартира 2 спальни
Torre Pacheco, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 68 м² 3/3 Этаж
€ 339,000
Представляем шикарную квартиру в новом закрытом комплексе в Santa Rosalía.Жилой комплекс нах…
Квартира 2 спальни в Los Alcazares, Испания
Квартира 2 спальни
Los Alcazares, Испания
2 ванных комнат 65 м²
€ 129,900
Квартира 3 спальни в San Pedro del Pinatar, Испания
Квартира 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
2 ванных комнат 81 м²
€ 275,950
Бунгало на продажу в Сан-Педро-дель-Пинатар, Мурсия, Коста-Калида. Эти невероятные дома расп…
Квартира 3 спальни в San Pedro del Pinatar, Испания
Квартира 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
2 ванных комнат 81 м²
€ 239,950
Бунгало на продажу в Сан-Педро-дель-Пинатар, Мурсия, Коста-Калида. Эти невероятные дома расп…
Квартира 3 спальни в San Javier, Испания
Квартира 3 спальни
San Javier, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 136 м² 4/4 Этаж
€ 258,000
Новые апартаменты в San JavierСовременная квартира площадью 136 кв. м. расположена на четвер…
Квартира 3 спальни в San Javier, Испания
Квартира 3 спальни
San Javier, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 136 м² Количество этажей 4
€ 242,000
Новые апартаменты с видом на море в San JavierСовременная квартира площадью 136 кв. м. распо…
Квартира 2 спальни в San Javier, Испания
Квартира 2 спальни
San Javier, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 82 м² 2/4 Этаж
€ 206,000
Новые апартаменты в San JavierСовременная квартира площадью 82 кв. м. расположена на нижнем …
Квартира 2 спальни в San Javier, Испания
Квартира 2 спальни
San Javier, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 94 м² Количество этажей 4
€ 215,000
Новые апартаменты с видом на море в San JavierСовременная квартира площадью 94 кв. м. распо…
Квартира 3 спальни в San Javier, Испания
Квартира 3 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат 90 м²
€ 247,000
Residential in Santiago de la Ribera, Murcia, Costa Cálida.&nbsp; Composed of 24 apartme…
Квартира 3 спальни в San Javier, Испания
Квартира 3 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат 97 м²
€ 216,000
Жилой в Сантьяго-де-ла-Рибера, Мурсия, Коста-Калида. Состоит из 24 квартир с спальнями 3, ва…
Квартира 2 спальни в San Javier, Испания
Квартира 2 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат 91 м²
€ 179,430
Квартиры с 3 спальнями Miradores del Puerto - это комплекс апартаментов с двумя и тремя спал…
Квартира 3 спальни в San Javier, Испания
Квартира 3 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат 103 м²
€ 200,040
Квартиры с 3 спальнями Miradores del Puerto - это комплекс апартаментов с двумя и тремя спал…
Квартира 2 спальни в San Javier, Испания
Квартира 2 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат 98 м²
€ 175,662
Квартиры с 3 спальнями Miradores del Puerto - это комплекс апартаментов с двумя и тремя спал…
Квартира 2 спальни в San Javier, Испания
Квартира 2 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат 96 м²
€ 173,214
Квартиры с 3 спальнями Miradores del Puerto - это комплекс апартаментов с двумя и тремя спал…
Квартира 2 спальни в San Pedro del Pinatar, Испания
Квартира 2 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
1 ванных комнат 69 м²
€ 99,900
Новые апартаменты с 2 спальнями в Сан Педро дель Пинатар. Новые апартаменты с 2 спальнями и …
Пентхаус 4 спальни в San Pedro del Pinatar, Испания
Пентхаус 4 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
2 ванных комнат 75 м²
€ 139,900
Новые дуплекс-пентхаусы с 4 спальнями в Сан-Педро-дель-Пинатар. Новый двухуровневый пентхаус…
Пентхаус 3 спальни в San Pedro del Pinatar, Испания
Пентхаус 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
2 ванных комнат 91 м²
€ 119,900
Новые дуплекс-пентхаусы с 3 спальнями в Сан-Педро-дель-Пинатар. Новый двухуровневый пентхаус…
Квартира 2 спальни в San Javier, Испания
Квартира 2 спальни
San Javier, Испания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м² Количество этажей 4
€ 179,000
Предлагаем новую квартира с видом на море в Лос-Алькасарес.Побережье Лос-Алькасареса находит…
Квартира 3 спальни в Aguilas, Испания
Квартира 3 спальни
Aguilas, Испания
2 ванных комнат 81 м²
€ 223,000
Роскошные апартаменты с видом на море в Агилас - Коста де Мурсия. Роскошные апартаменты и пе…
Пентхаус 1 спальня в Aguilas, Испания
Пентхаус 1 спальня
Aguilas, Испания
1 ванных комнат 57 м²
€ 210,000
Роскошные пентхаусы с видом на море в Агилас - Коста де Мурсия. Роскошные апартаменты и пент…
Квартира 3 спальни в Картахена, Испания
Квартира 3 спальни
Картахена, Испания
2 ванных комнат 91 м²
€ 249,950
Бунгало на продажу в Мар-де-Кристаль, Мурсия, Коста-Калида. Дома на первом или верхнем этаже…
Квартира 2 спальни в Картахена, Испания
Квартира 2 спальни
Картахена, Испания
1 ванных комнат 70 м²
€ 137,000
Апартамент / Квартира в La Manga del Mar Menor. Совершенно новые апартаменты в La Manga del …
Квартира 3 спальни в Картахена, Испания
Квартира 3 спальни
Картахена, Испания
2 ванных комнат 96 м²
€ 146,000
Апартамент / Квартира в La Manga del Mar Menor. Совершенно новые апартаменты в La Manga del …
Квартира 2 спальни в San Pedro del Pinatar, Испания
Квартира 2 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
2 ванных комнат 64 м²
€ 155,000
Уютные 2-спальные апартаменты на верхнем этаже с частным солярием в Сан-Педро-дель-Пинатар.…
Квартира 3 спальни в Картахена, Испания
Квартира 3 спальни
Картахена, Испания
2 ванных комнат 93 м²
€ 185,000
Апартамент / Квартира в Mar de Cristal - Mar Menor. Апартаменты в современном стиле, с откры…
Квартира 3 спальни в Картахена, Испания
Квартира 3 спальни
Картахена, Испания
2 ванных комнат 113 м²
€ 198,000
Роскошный жилой комплекс, и вы не найдете лучшего места, чтобы насладиться комфортом и прир…

Параметры недвижимости в Мурсия, Испания

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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