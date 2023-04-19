Купить вилла в Raiguer, Испания

Вилла 4 спальни Алькудия, Испания 5 Количество комнат 5 ванных комнат 270 м² Количество этажей 2

€ 1,795,000

Описание: новая вилла в стиле хай-тек ( год постройки 2018) с видом на море, 4 спальни - каж…