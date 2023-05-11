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Виллы в Puerto Real, Испания

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2 объекта найдено
Вилла 1 спальня в Puerto Real, Испания
Вилла 1 спальня
Puerto Real, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€ 227,000
Вилла 6 спален в Puerto Real, Испания
Вилла 6 спален
Puerto Real, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
€ 750,000

Параметры недвижимости в Puerto Real, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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