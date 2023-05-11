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Квартиры-студии в Puerto Real, Испания

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2 объекта найдено
Студия 1 ванная в Puerto Real, Испания
Студия 1 ванная
Puerto Real, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
€ 120,000
Студия 1 ванная в Puerto Real, Испания
Студия 1 ванная
Puerto Real, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
€ 90,000

Параметры недвижимости в Puerto Real, Испания

с бассейном
рядом с пляжем
недорогая
элитная
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