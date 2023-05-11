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Пентхаусы в Puerto Real, Испания

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4 объекта найдено
Пентхаус в Puerto Real, Испания
Пентхаус
Puerto Real, Испания
Площадь 88 м²
€ 450,000
Пентхаус 3 спальни в Puerto Real, Испания
Пентхаус 3 спальни
Puerto Real, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
€ 600,000
Пентхаус 2 спальни в Puerto Real, Испания
Пентхаус 2 спальни
Puerto Real, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
€ 360,000
Пентхаус 2 спальни в Puerto Real, Испания
Пентхаус 2 спальни
Puerto Real, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
€ 395,000

Параметры недвижимости в Puerto Real, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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