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Жильё в Puerto Real, Испания

17 объектов найдено
Пентхаус в Puerto Real, Испания
Пентхаус
Puerto Real, Испания
Площадь 88 м²
€ 450,000
Квартира 1 спальня в Puerto Real, Испания
Квартира 1 спальня
Puerto Real, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
€ 180,000
Вилла 1 спальня в Puerto Real, Испания
Вилла 1 спальня
Puerto Real, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€ 227,000
Квартира 1 спальня в Puerto Real, Испания
Квартира 1 спальня
Puerto Real, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€ 183,000
Квартира 3 спальни в Puerto Real, Испания
Квартира 3 спальни
Puerto Real, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€ 196,000
Пентхаус 3 спальни в Puerto Real, Испания
Пентхаус 3 спальни
Puerto Real, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
€ 600,000
Пентхаус 2 спальни в Puerto Real, Испания
Пентхаус 2 спальни
Puerto Real, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
€ 360,000
Дуплекс 2 спальни в Puerto Real, Испания
Дуплекс 2 спальни
Puerto Real, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
€ 232,000
Пентхаус 2 спальни в Puerto Real, Испания
Пентхаус 2 спальни
Puerto Real, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
€ 395,000
Квартира 3 спальни в Puerto Real, Испания
Квартира 3 спальни
Puerto Real, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€ 186,000
Студия 1 ванная в Puerto Real, Испания
Студия 1 ванная
Puerto Real, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
€ 120,000
Квартира 3 спальни в Puerto Real, Испания
Квартира 3 спальни
Puerto Real, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
€ 150,000
Дом 2 спальни в Puerto Real, Испания
Дом 2 спальни
Puerto Real, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
€ 330,000
Студия 1 ванная в Puerto Real, Испания
Студия 1 ванная
Puerto Real, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
€ 90,000
Квартира 2 спальни в Puerto Real, Испания
Квартира 2 спальни
Puerto Real, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€ 201,000
Квартира 3 спальни в Puerto Real, Испания
Квартира 3 спальни
Puerto Real, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
€ 143,000
Вилла 6 спален в Puerto Real, Испания
Вилла 6 спален
Puerto Real, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
€ 750,000

Параметры недвижимости в Puerto Real, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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