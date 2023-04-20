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Купить недвижимость в Porqueres, Испания

1 объект найдено
Дом 10 спаленв Pla de l Estany, Испания
Дом 10 спален
Pla de l Estany, Испания
8 ванных комнат 16 м²
€ 1,200,000
ЗЕМЛЯ: 16 ХА ФЕРМУС: 450 М2 ЛОББИ ОФИС 1 туалет Гостиная с камином КУХНЯ СТОЛОВАЯ КОМНАТА 3 …

Параметры недвижимости в Porqueres, Испания

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