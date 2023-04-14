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Купить вилла с видом на море в Pilar de la Horadada, Испания

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5 объектов найдено
Вилла 3 спальнив Urbanizacion Mil Palmeras, Испания
Вилла 3 спальни
Urbanizacion Mil Palmeras, Испания
4 ванных комнат 235 м²
€ 415,000
Отдельные виллы под ключ, с 3 спальнями и 4 ванными комнатами, с собственным садом, бассейн…
Вилла 4 спальнив Urbanizacion Mil Palmeras, Испания
Вилла 4 спальни
Urbanizacion Mil Palmeras, Испания
3 ванных комнат 276 м²
€ 430,000
Вилла в современном стиле в лучшем районе Мил Пальмерас, Ориуэла Коста. Имеет 4 спальни и 3…
Вилла 3 спальнив Pilar de la Horadada, Испания
Вилла 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
2 ванных комнат 85 м²
€ 220,000
Новый дом с 3 спальнями, своим участком и бассейном в Pilar de Horadada. ОТДЕЛЬНЫЙ ДОМ С УЧА…
Вилла 4 спальнив Pilar de la Horadada, Испания
Вилла 4 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
3 ванных комнат 157 м²
€ 1,090,000
Двухквартирные виллы в Торре-де-ла-Орадада, Коста-Бланка. Трехэтажные дома на второй линии п…
Вилла 3 спальнив Pilar de la Horadada, Испания
Вилла 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
3 ванных комнат 204 м²
€ 1,150,000
Двухквартирные виллы в Торре-де-ла-Орадада, Коста-Бланка. Трехэтажные дома на второй линии п…
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