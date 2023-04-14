Купить недвижимость с видом на море в Pilar de la Horadada, Испания

Квартира 2 спальни Pilar de la Horadada, Испания 3 Количество комнат 2 ванных комнат 63 м² 1/3 Этаж

€ 239,000

Представляем вам квартиру в новом доме в закрытом комплексе от застройщика в Торре-де-ла-Ора…