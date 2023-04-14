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Pilar de la Horadada
Купить недвижимость с видом на море в Pilar de la Horadada, Испания
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83 объекта найдено
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Дом 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
104 м²
Количество этажей 2
€ 263,000
Представляем Вам новый смежный дом в San Pedro del PinatarДом с современным дизайном, площад…
Дом 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
108 м²
Количество этажей 2
€ 285,000
Представляем Вам новый угловой дом в San Pedro del PinatarДом с современным дизайном, площад…
Дом 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
4 Количество комнат
4 ванных комнат
150 м²
Количество этажей 2
€ 654,000
В продаже шикарная вилла в городе Пилар-де-ла-Орадада. Бунгало находится в жилом комплексе S…
Квартира 2 спальни
Urbanizacion Mil Palmeras, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
79 м²
Количество этажей 6
€ 244,000
Предлагаем уютную квартиру в современном жилом комплексе.Квартира нижнего этажа общей площад…
Квартира 2 спальни
Urbanizacion Mil Palmeras, Испания
3 Количество комнат
1 ванных комнат
85 м²
1/5 Этаж
€ 245,000
Предлагаем современную квартиру в городе Mil Palmeras.Квартира состоит из двух спален, одной…
Квартира 3 спальни
El Pinar de Campoverde, Испания
2 ванных комнат
151 м²
€ 1,350,000
Роскошные пентхаусы на продажу в Las Colinas Golf 16 роскошных апартаментов с огромными терр…
Квартира 2 спальни
El Pinar de Campoverde, Испания
2 ванных комнат
111 м²
€ 475,000
Роскошные апартаменты на продажу в Las Colinas Golf, Ориуэла Коста 16 квартир с огромными те…
Квартира 3 спальни
El Pinar de Campoverde, Испания
2 ванных комнат
163 м²
€ 749,000
Роскошные апартаменты на продажу в Las Colinas Golf, Ориуэла Коста 16 роскошных апартаментов…
Таунхаус 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
93 м²
Количество этажей 2
€ 254,900
Представляем новый таунхаус в закрытом жилом комплексе в городе Пилар де ла Орадада.Город Пи…
Таунхаус 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
95 м²
Количество этажей 2
€ 269,900
Представляем новый таунхаус в закрытом жилом комплексе в городе Пилар де ла Орадада.Город Пи…
Таунхаус 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
95 м²
Количество этажей 2
€ 289,900
Представляем новый таунхаус в закрытом жилом комплексе в городе Пилар де ла Орадада.Город Пи…
Таунхаус 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
93 м²
Количество этажей 2
€ 242,900
Представляем новый таунхаус в закрытом жилом комплексе в городе Пилар де ла Орадада. Город П…
Квартира 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
88 м²
1/2 Этаж
€ 319,000
Представляем просторные светлые апартаменты на нижнем этаже в Торре-де-ла-Орадада.Квартира п…
Квартира 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
63 м²
1/3 Этаж
€ 239,000
Представляем вам квартиру в новом доме в закрытом комплексе от застройщика в Торре-де-ла-Ора…
Квартира 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
84 м²
2/3 Этаж
€ 275,000
Представляем просторные светлые апартаменты на нижнем этаже в Торре-де-ла-Орадада.Квартира п…
Квартира 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
72 м²
2/3 Этаж
€ 219,000
Представляем вам квартиру в новом доме в закрытом комплексе от застройщика в Торре-де-ла-Ора…
Бунгало 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
71 м²
1/2 Этаж
€ 305,000
Представляем просторное светлое бунгало на нижнем этаже в Торре-де-ла-Орадада.Бунгало площад…
Таунхаус 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
4 Количество комнат
3 ванных комнат
114 м²
Количество этажей 2
€ 244,900
В продаже новый таунхаус в городе Пилар-де-ла-Орадада. Бунгало находится в жилом комплексе G…
Квартира 3 спальни
Urbanizacion Mil Palmeras, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
122 м²
3/5 Этаж
€ 339,000
Представляем просторную светлую квартиру на нижнем этаже в Пилар-де-ла-Орадада.Квартира площ…
Квартира 3 спальни
Urbanizacion Mil Palmeras, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
121 м²
4/5 Этаж
€ 409,000
Апартаменты в современном стиле в новом закрытом комплексе в Пилар-де-ла-Орадада.Апартаменты…
Квартира 2 спальни
Urbanizacion Mil Palmeras, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
82 м²
1/5 Этаж
€ 269,000
Представляем просторную светлую квартиру на нижнем этаже в Пилар-де-ла-Орадада.Квартира площ…
Квартира 3 спальни
Urbanizacion Mil Palmeras, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
102 м²
1/5 Этаж
€ 315,000
Представляем вам квартиру в новом доме в закрытом комплексе от застройщика в Пилар-де-ла-Ора…
Дом 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
4 Количество комнат
3 ванных комнат
165 м²
Количество этажей 2
€ 425,000
Представляем потрясающую просторную виллу в красивом современном жилом комплексе в Пилар-де-…
Дом 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
4 Количество комнат
3 ванных комнат
165 м²
Количество этажей 2
€ 428,000
Новая вилла от застройщика находится в городе Пилар-де-ла-Орадада.Вилла общей площадью 165 к…
Дом 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
4 Количество комнат
3 ванных комнат
168 м²
Количество этажей 2
€ 445,000
Представляем современную виллу в красивом современном жилом комплексе в Пилар-де-ла-Орадада.…
Дом 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
4 Количество комнат
3 ванных комнат
168 м²
Количество этажей 2
€ 450,000
Представляем потрясающую просторную виллу в красивом современном жилом комплексе в Пилар-де-…
Бунгало 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
86 м²
1/2 Этаж
€ 190,000
Представляем Вам новое бунгало в закрытом жилом комплексе в городе Пилар-де-ла-Орадада.Бунга…
Дом 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
121 м²
Количество этажей 1
€ 224,500
Представляем новый смежный дом в городе Сан-Педро-дель-Пинатар.Сан-Педро-дель-Пинатар- это у…
Дом 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
74 м²
Количество этажей 1
€ 217,500
Представляем новый смежный дом в городе Сан-Педро-дель-Пинатар.Сан-Педро-дель-Пинатар- это у…
Квартира 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
2 ванных комнат
83 м²
€ 239,000
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