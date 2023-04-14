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Pilar de la Horadada
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Купить дом с бассейном в Pilar de la Horadada, Испания
Дом
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8 объектов найдено
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Дом 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
120 м²
€ 599,900
Виллы расположены в жилом комплексе в Пилар-де-ла-Орадада. Это очень тихий район и со всеми…
Дом 4 спальни
El Pinar de Campoverde, Испания
480 м²
€ 2,575,000
Вилла с 4 спальнями, 5 ванными комнатами с видом на море: Вилла 480 кв / м на участке 1.300…
Дом 3 спальни
El Pinar de Campoverde, Испания
4 Количество комнат
239 м²
Количество этажей 2
Цена по запросу
Ультрасовременные таунхаусы на престижном гольф-курорте, входящем в первую сотню гольф полей…
Дом 4 комнаты
Pilar de la Horadada, Испания
4 Количество комнат
200 м²
€ 700,000
Продаётся красивый дом в Испании, Коста Бланка, Кальпе. На территории дома находится ух…
Дом 4 комнаты
El Pinar de Campoverde, Испания
4 Количество комнат
€ 950,000
Предлагаем вашему вниманию виллы премиум класса на гольф-курорте в провинции Аликанте, побер…
Дом 3 спальни
El Pinar de Campoverde, Испания
4 Количество комнат
177 м²
Количество этажей 1
€ 555,000
Ультрасовременные виллы на престижном гольф-курорте, входящем в первую сотню гольф - полей Е…
Дом 3 спальни
El Pinar de Campoverde, Испания
4 Количество комнат
201 м²
€ 690,000
Продаются виллы в охраняемом гольф-клубе с видами на море. Гольф-ресорт входит в первую сотн…
Дом 4 комнаты
El Pinar de Campoverde, Испания
4 Количество комнат
140 м²
Цена по запросу
Продаётся современная вилла в охраняемом гольф-клубе на побережье Коста Бланка. Гольф-ресорт…
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