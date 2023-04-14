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Купить дом с видом на море в Pilar de la Horadada, Испания

48 объектов найдено
Дом 3 спальнив Pilar de la Horadada, Испания
Дом 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 104 м² Количество этажей 2
€ 263,000
Представляем Вам новый смежный дом в San Pedro del PinatarДом с современным дизайном, площад…
Дом 3 спальнив Pilar de la Horadada, Испания
Дом 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 108 м² Количество этажей 2
€ 285,000
Представляем Вам новый угловой дом в San Pedro del PinatarДом с современным дизайном, площад…
Дом 3 спальнив Pilar de la Horadada, Испания
Дом 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
4 Количество комнат 4 ванных комнат 150 м² Количество этажей 2
€ 654,000
В продаже шикарная вилла в городе Пилар-де-ла-Орадада. Бунгало находится в жилом комплексе S…
Таунхаус 3 спальнив Pilar de la Horadada, Испания
Таунхаус 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 93 м² Количество этажей 2
€ 254,900
Представляем новый таунхаус в закрытом жилом комплексе в городе Пилар де ла Орадада.Город Пи…
Таунхаус 3 спальнив Pilar de la Horadada, Испания
Таунхаус 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 95 м² Количество этажей 2
€ 269,900
Представляем новый таунхаус в закрытом жилом комплексе в городе Пилар де ла Орадада.Город Пи…
Таунхаус 3 спальнив Pilar de la Horadada, Испания
Таунхаус 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 95 м² Количество этажей 2
€ 289,900
Представляем новый таунхаус в закрытом жилом комплексе в городе Пилар де ла Орадада.Город Пи…
Таунхаус 3 спальнив Pilar de la Horadada, Испания
Таунхаус 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 93 м² Количество этажей 2
€ 242,900
Представляем новый таунхаус в закрытом жилом комплексе в городе Пилар де ла Орадада. Город П…
Бунгало 3 спальнив Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 71 м² 1/2 Этаж
€ 305,000
Представляем просторное светлое бунгало на нижнем этаже в Торре-де-ла-Орадада.Бунгало площад…
Таунхаус 3 спальнив Pilar de la Horadada, Испания
Таунхаус 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 114 м² Количество этажей 2
€ 244,900
В продаже новый таунхаус в городе Пилар-де-ла-Орадада. Бунгало находится в жилом комплексе G…
Дом 3 спальнив Pilar de la Horadada, Испания
Дом 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 165 м² Количество этажей 2
€ 425,000
Представляем потрясающую просторную виллу в красивом современном жилом комплексе в Пилар-де-…
Дом 3 спальнив Pilar de la Horadada, Испания
Дом 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 165 м² Количество этажей 2
€ 428,000
Новая вилла от застройщика находится в городе Пилар-де-ла-Орадада.Вилла общей площадью 165 к…
Дом 3 спальнив Pilar de la Horadada, Испания
Дом 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 168 м² Количество этажей 2
€ 445,000
Представляем современную виллу в красивом современном жилом комплексе в Пилар-де-ла-Орадада.…
Дом 3 спальнив Pilar de la Horadada, Испания
Дом 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 168 м² Количество этажей 2
€ 450,000
Представляем потрясающую просторную виллу в красивом современном жилом комплексе в Пилар-де-…
Бунгало 2 спальнив Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 86 м² 1/2 Этаж
€ 190,000
Представляем Вам новое бунгало в закрытом жилом комплексе в городе Пилар-де-ла-Орадада.Бунга…
Дом 2 спальнив Pilar de la Horadada, Испания
Дом 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 121 м² Количество этажей 1
€ 224,500
Представляем новый смежный дом в городе Сан-Педро-дель-Пинатар.Сан-Педро-дель-Пинатар- это у…
Дом 2 спальнив Pilar de la Horadada, Испания
Дом 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 74 м² Количество этажей 1
€ 217,500
Представляем новый смежный дом в городе Сан-Педро-дель-Пинатар.Сан-Педро-дель-Пинатар- это у…
Дом 3 спальнив Pilar de la Horadada, Испания
Дом 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 145 м² Количество этажей 2
€ 579,000
Представляем новую современную виллу в городе Сан-Педро-дель-Пинатар.Двухэтажный дом площадь…
Бунгало 3 спальнив Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 98 м² Количество этажей 2
€ 255,900
Представляем бунгало в Пилар-де-ла-Орадада, которое находится в жилом комплексе Residencial …
Бунгало 2 спальнив Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 75 м² 1/2 Этаж
€ 239,900
Предлагаем Вам невероятное бунгало с террасой и собственным садом на нижнем уровне.Комплекс …
Бунгало 2 спальнив Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 75 м² 2/2 Этаж
€ 249,900
В продаже шикарное бунгало на верхнем уровне в городе Пилар-де-ла-Орадада. Бунгало находится…
Бунгало 2 спальнив Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 83 м² Количество этажей 2
€ 234,900
Представляем бунгало в Пилар-де-ла-Орадада, которое находится в жилом комплексе Residencial …
Бунгало 2 спальнив Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 83 м² 2/2 Этаж
€ 254,900
В продаже шикарное бунгало на верхнем уровне в городе Пилар-де-ла-Орадада. Бунгало находится…
Бунгало 2 спальнив Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 75 м² 1/2 Этаж
€ 244,900
Предлагаем Вам невероятное бунгало с террасой и собственным садом на нижнем уровне.Комплекс …
Бунгало 2 спальнив Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 75 м² Количество этажей 2
€ 229,900
Представляем бунгало в Пилар-де-ла-Орадада, которое находится в жилом комплексе Residencial …
Бунгало 2 спальнив Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 75 м² 2/2 Этаж
€ 249,900
В продаже шикарное бунгало на верхнем уровне в городе Пилар-де-ла-Орадада. Бунгало находится…
Бунгало 2 спальнив Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 83 м² 1/2 Этаж
€ 269,900
Предлагаем Вам невероятное бунгало с террасой и собственным садом на нижнем уровне.Комплекс …
Бунгало 2 спальнив Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 84 м² Количество этажей 2
€ 234,900
Представляем бунгало в Пилар-де-ла-Орадада, которое находится в жилом комплексе Residencial …
Бунгало 2 спальнив Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 83 м² 1/2 Этаж
€ 244,900
Предлагаем Вам невероятное бунгало с террасой и собственным садом на нижнем уровне.Комплекс …
Бунгало 3 спальнив Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 80 м² 2/2 Этаж
€ 234,900
В продаже бунгало на верхнем уровне в городе Пилар-де-ла-Орадада. Бунгало находится в жилом …
Бунгало 2 спальнив Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 78 м² 1/2 Этаж
€ 185,900
В продаже новое бунгало на нижнем уровне в городе Пилар-де-ла-Орадада. Бунгало находится в ж…
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