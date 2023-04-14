ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Испании
Новые дома в Испании
Все новостройки в Испании
8
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Испании
Жилая
Квартира в Испании
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в Испании
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки в Испании
Элитная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Испании
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Испании
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Кондо
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Валенсия
Аликанте
Вега-Баха-дель-Сегура
Pilar de la Horadada
Бунгало
Купить бунгало с бассейном в Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Вилла 4 спальни
Дения, Испания
3 ванных комнат
245 м²
Количество этажей 2
€ 885,000
Впечатляющая вилла с эксклюзивным дизайном построена в высоком качестве на изысканном участк…
Пентхаус 2 спальни
Бенидорм, Испания
2 ванных комнат
335 м²
23 Этаж
€ 850,000
Эксклюзивный жилой комплекс с восхитительным дизайном - идеальное место, чтобы насладиться с…
Таунхаус 3 спальни
Orihuela, Испания
1 ванных комнат
65 м²
€ 132,163
Двухквартирный дом с 3 спальнями и 1 ванной комнатой на продажу предлагает прекрасную возмож…
Дом 6 спален
Benahavis, Испания
7 Количество комнат
6 ванных комнат
551 м²
€ 2,690,222
Квартира 3 спальни
Валенсия, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
145 м²
€ 236,871
Новый современный жилой комплекс на стадии строительства в городке Канет д'Эн Беренге…
Квартира 2 спальни
Бенидорм, Испания
2 ванных комнат
104 м²
23/36 Этаж
€ 362,250
Блистательный и современный жилой комплекс повышенной комфортности и безопасности, с выразит…
Квартира 2 спальни
Mil Palmeras, Испания
2 ванных комнат
93 м²
€ 229,000
Апартаменты в 50 м от моря в Торре-де-ла-Орадада, Коста Бланка Эксклюзивное здание всего с 1…
Квартира 2 спальни
Кальпе, Испания
1 ванных комнат
128 м²
6 Этаж
€ 239,000
Жить на берегу моря одно удовольствие... и теперь оно доступно вам!У нас есть эта просторная…
Пентхаус 2 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат
123 м²
3/3 Этаж
€ 189,900
Вашему вниманию предлагается замечательный новый пентхаус – это одно из самых интересн…
Дом 3 спальни
Los Alcazares, Испания
4 Количество комнат
3 ванных комнат
106 м²
Количество этажей 2
€ 334,000
Предлагаем вам современную виллу, расположенный в городе Лос Алкасарес, у Мар Менор.Дом нахо…
Пентхаус 2 спальни
Torre Pacheco, Испания
2 ванных комнат
67 м²
€ 286,085
Дом 3 спальни
Finestrat, Испания
4 Количество комнат
3 ванных комнат
138 м²
Количество этажей 2
€ 638,000
В продаже новая, комфортабельная вилла в городе Финестрат.Вилла, общей площадью 138 кв. м., …
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты