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Pilar de la Horadada
Бунгало
Купить бунгало с видом на море в Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало
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22 объекта найдено
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Бунгало 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
71 м²
1/2 Этаж
€ 305,000
Представляем просторное светлое бунгало на нижнем этаже в Торре-де-ла-Орадада.Бунгало площад…
Бунгало 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
86 м²
1/2 Этаж
€ 190,000
Представляем Вам новое бунгало в закрытом жилом комплексе в городе Пилар-де-ла-Орадада.Бунга…
Бунгало 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
75 м²
2/2 Этаж
€ 249,900
В продаже шикарное бунгало на верхнем уровне в городе Пилар-де-ла-Орадада. Бунгало находится…
Бунгало 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
75 м²
1/2 Этаж
€ 239,900
Предлагаем Вам невероятное бунгало с террасой и собственным садом на нижнем уровне.Комплекс …
Бунгало 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
98 м²
Количество этажей 2
€ 255,900
Представляем бунгало в Пилар-де-ла-Орадада, которое находится в жилом комплексе Residencial …
Бунгало 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
83 м²
1/2 Этаж
€ 269,900
Предлагаем Вам невероятное бунгало с террасой и собственным садом на нижнем уровне.Комплекс …
Бунгало 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
75 м²
2/2 Этаж
€ 249,900
В продаже шикарное бунгало на верхнем уровне в городе Пилар-де-ла-Орадада. Бунгало находится…
Бунгало 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
75 м²
Количество этажей 2
€ 229,900
Представляем бунгало в Пилар-де-ла-Орадада, которое находится в жилом комплексе Residencial …
Бунгало 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
75 м²
1/2 Этаж
€ 244,900
Предлагаем Вам невероятное бунгало с террасой и собственным садом на нижнем уровне.Комплекс …
Бунгало 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
83 м²
2/2 Этаж
€ 254,900
В продаже шикарное бунгало на верхнем уровне в городе Пилар-де-ла-Орадада. Бунгало находится…
Бунгало 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
83 м²
Количество этажей 2
€ 234,900
Представляем бунгало в Пилар-де-ла-Орадада, которое находится в жилом комплексе Residencial …
Бунгало 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
84 м²
Количество этажей 2
€ 234,900
Представляем бунгало в Пилар-де-ла-Орадада, которое находится в жилом комплексе Residencial …
Бунгало 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
83 м²
1/2 Этаж
€ 244,900
Предлагаем Вам невероятное бунгало с террасой и собственным садом на нижнем уровне.Комплекс …
Бунгало 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
80 м²
2/2 Этаж
€ 234,900
В продаже бунгало на верхнем уровне в городе Пилар-де-ла-Орадада. Бунгало находится в жилом …
Бунгало 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
78 м²
1/2 Этаж
€ 185,900
В продаже новое бунгало на нижнем уровне в городе Пилар-де-ла-Орадада. Бунгало находится в ж…
Бунгало 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
68 м²
2/2 Этаж
€ 199,900
В продаже бунгало на верхнем уровне в городе Пилар-де-ла-Орадада. Бунгало находится в жилом …
Бунгало 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
98 м²
1/3 Этаж
€ 205,900
В продаже бунгало на нижнем уровне в городе Пилар-де-ла-Орадада. Бунгало находится в жилом к…
Бунгало 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
63 м²
1/2 Этаж
€ 185,000
В продаже угловое бунгало на нижнем уровне в городе Пилар-де-ла-Орадада. Бунгало находится в…
Бунгало 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
63 м²
2/2 Этаж
€ 180,000
В продаже угловое бунгало на верхнем уровне в городе Пилар-де-ла-Орадада. Бунгало находится …
Бунгало 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
154 м²
2/2 Этаж
€ 359,900
В продаже уютное бунгало в новом жилом комплексе в городе San Pedro del Pinatar.Бунгало на в…
Бунгало 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
105 м²
2/2 Этаж
€ 289,900
В продаже уютное бунгало в новом жилом комплексе городе San Pedro del Pinatar.Бунгало на ниж…
Бунгало 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
3 Количество комнат
1 ванных комнат
184 м²
1/2 Этаж
€ 249,900
Новое бунгало в жилом комплексе в средиземноморском стиле в городе San Pedro del Pinatar.Нов…
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