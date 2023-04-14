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Купить бунгало с видом на море в Pilar de la Horadada, Испания

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22 объекта найдено
Бунгало 3 спальнив Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 71 м² 1/2 Этаж
€ 305,000
Представляем просторное светлое бунгало на нижнем этаже в Торре-де-ла-Орадада.Бунгало площад…
Бунгало 2 спальнив Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 86 м² 1/2 Этаж
€ 190,000
Представляем Вам новое бунгало в закрытом жилом комплексе в городе Пилар-де-ла-Орадада.Бунга…
Бунгало 2 спальнив Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 75 м² 2/2 Этаж
€ 249,900
В продаже шикарное бунгало на верхнем уровне в городе Пилар-де-ла-Орадада. Бунгало находится…
Бунгало 2 спальнив Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 75 м² 1/2 Этаж
€ 239,900
Предлагаем Вам невероятное бунгало с террасой и собственным садом на нижнем уровне.Комплекс …
Бунгало 3 спальнив Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 98 м² Количество этажей 2
€ 255,900
Представляем бунгало в Пилар-де-ла-Орадада, которое находится в жилом комплексе Residencial …
Бунгало 2 спальнив Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 83 м² 1/2 Этаж
€ 269,900
Предлагаем Вам невероятное бунгало с террасой и собственным садом на нижнем уровне.Комплекс …
Бунгало 2 спальнив Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 75 м² 2/2 Этаж
€ 249,900
В продаже шикарное бунгало на верхнем уровне в городе Пилар-де-ла-Орадада. Бунгало находится…
Бунгало 2 спальнив Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 75 м² Количество этажей 2
€ 229,900
Представляем бунгало в Пилар-де-ла-Орадада, которое находится в жилом комплексе Residencial …
Бунгало 2 спальнив Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 75 м² 1/2 Этаж
€ 244,900
Предлагаем Вам невероятное бунгало с террасой и собственным садом на нижнем уровне.Комплекс …
Бунгало 2 спальнив Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 83 м² 2/2 Этаж
€ 254,900
В продаже шикарное бунгало на верхнем уровне в городе Пилар-де-ла-Орадада. Бунгало находится…
Бунгало 2 спальнив Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 83 м² Количество этажей 2
€ 234,900
Представляем бунгало в Пилар-де-ла-Орадада, которое находится в жилом комплексе Residencial …
Бунгало 2 спальнив Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 84 м² Количество этажей 2
€ 234,900
Представляем бунгало в Пилар-де-ла-Орадада, которое находится в жилом комплексе Residencial …
Бунгало 2 спальнив Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 83 м² 1/2 Этаж
€ 244,900
Предлагаем Вам невероятное бунгало с террасой и собственным садом на нижнем уровне.Комплекс …
Бунгало 3 спальнив Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 80 м² 2/2 Этаж
€ 234,900
В продаже бунгало на верхнем уровне в городе Пилар-де-ла-Орадада. Бунгало находится в жилом …
Бунгало 2 спальнив Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 78 м² 1/2 Этаж
€ 185,900
В продаже новое бунгало на нижнем уровне в городе Пилар-де-ла-Орадада. Бунгало находится в ж…
Бунгало 2 спальнив Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 68 м² 2/2 Этаж
€ 199,900
В продаже бунгало на верхнем уровне в городе Пилар-де-ла-Орадада. Бунгало находится в жилом …
Бунгало 3 спальнив Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 98 м² 1/3 Этаж
€ 205,900
В продаже бунгало на нижнем уровне в городе Пилар-де-ла-Орадада. Бунгало находится в жилом к…
Бунгало 2 спальнив Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 63 м² 1/2 Этаж
€ 185,000
В продаже угловое бунгало на нижнем уровне в городе Пилар-де-ла-Орадада. Бунгало находится в…
Бунгало 2 спальнив Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 63 м² 2/2 Этаж
€ 180,000
В продаже угловое бунгало на верхнем уровне в городе Пилар-де-ла-Орадада. Бунгало находится …
Бунгало 3 спальнив Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 154 м² 2/2 Этаж
€ 359,900
В продаже уютное бунгало в новом жилом комплексе в городе San Pedro del Pinatar.Бунгало на в…
Бунгало 2 спальнив Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 105 м² 2/2 Этаж
€ 289,900
В продаже уютное бунгало в новом жилом комплексе городе San Pedro del Pinatar.Бунгало на ниж…
Бунгало 2 спальнив Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 184 м² 1/2 Этаж
€ 249,900
Новое бунгало в жилом комплексе в средиземноморском стиле в городе San Pedro del Pinatar.Нов…
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