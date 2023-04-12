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Купить пентхаус с бассейном в Испании

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17 объектов найдено
Пентхаус 2 спальнив Estepona, Испания
Пентхаус 2 спальни
Estepona, Испания
2 ванных комнат 109 м²
€ 495,000
Продается этот хороший пентхаус в закрытом жилом комплексе современной архитектуры, построен…
Пентхаус 2 спальнив Helechosa de los Montes, Испания
Пентхаус 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
2 ванных комнат 120 м²
€ 590,000
Эта замечательная квартира расположена в недавно построенной урбанизации с детской игровой п…
Пентхаус 3 спальнив Altea, Испания
Пентхаус 3 спальни
Altea, Испания
2 ванных комнат 220 м²
€ 750,000
ОписаниеРоскошный пентхаус в закрытом жилом комплексе Altea Hills, город Алтея (провинция Ал…
Пентхаус 4 спальнив Altea, Испания
Пентхаус 4 спальни
Altea, Испания
4 ванных комнат 212 м²
€ 1,200,000
ОписаниеРоскошный Пентхаус у моря с панорамными видами в Алтее (район Маскарат)!Пентхаус рас…
Пентхаусв Altea, Испания
Пентхаус
Altea, Испания
254 м²
€ 595,000
ОписаниеПродажа Пентхауса Люкс с потрясающими видами на море, расположен в лучшей эксклюзивн…
Пентхаус 3 спальнив Helechosa de los Montes, Испания
Пентхаус 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
3 ванных комнат 459 м²
€ 2,250,000
Великолепный двухэтажный пентхаус на продажу в эксклюзивном закрытом комплексе на первой лин…
Пентхаус 3 спальнив Малага, Испания
Пентхаус 3 спальни
Малага, Испания
3 ванных комнат
€ 750,000
Просторный 3-x спальный пентхаус в закрытом жилом комплексе Capanes del Golf, окруженный кра…
Пентхаус 3 спальнив Adeje, Испания
Пентхаус 3 спальни
Adeje, Испания
3 ванных комнат 120 м²
€ 315,000
В продаже пентхаус, располагающийся в резиденции Sonia, Callao Salvaje. Площадь: 120 м2. Пен…
Пентхаус 2 спальнив Almansa, Испания
Пентхаус 2 спальни
Almansa, Испания
2 ванных комнат 120 м²
€ 147,000
Очень просторный и светлый отель с большой террасой и открытым видом на побережье и море! Он…
Пентхаус 4 спальни с видом на поле для гольфав Almansa, Испания
Пентхаус 4 спальни с видом на поле для гольфа
Almansa, Испания
4 ванных комнат 392 000 м²
€ 695,000
Уникальный, впечатляющий, высококачественный дуплекс пентхаус рядом с прекрасным полем для г…
Пентхаус 3 спальнив Almansa, Испания
Пентхаус 3 спальни
Almansa, Испания
2 ванных комнат 155 м²
€ 725,000
Передний пляж, Новая Золотая Миля Эстепона.  Высокое качество 3 спальня / 2 ванная комната п…
Пентхаус 3 спальнив Almansa, Испания
Пентхаус 3 спальни
Almansa, Испания
3 ванных комнат 196 м²
€ 743,000
Красивый, просторный и светлый, дуплекс угловой пентхаус. На южную сторону с прекрасным видо…
Пентхаус 3 спальнив Almansa, Испания
Пентхаус 3 спальни
Almansa, Испания
4 ванных комнат 300 м²
€ 850,000
Просторный дуплекс-пентхаус (300м2) расположен в роскошном пляжном комплексе в Новой Золотой…
Пентхаус 2 спальнив Almansa, Испания
Пентхаус 2 спальни
Almansa, Испания
2 ванных комнат 95 м²
€ 565,000
Полностью отремонтированная и отремонтированная квартира в пентхаусе на первой линии пляжа в…
Пентхаус 3 спальнив Almansa, Испания
Пентхаус 3 спальни
Almansa, Испания
3 ванных комнат 320 м²
€ 745,000
Best priced penthouse in Samara development in Altos de Los Monteros! Breathtaking panoramic…
Пентхаус 3 спальнив Almansa, Испания
Пентхаус 3 спальни
Almansa, Испания
2 ванных комнат 128 м²
€ 395,000
Красиво представленный дуплекс пентхаус в нескольких минутах ходьбы от Пуэрто Банус. С юга н…
Пентхаус 3 спальнив Малага, Испания
Пентхаус 3 спальни
Малага, Испания
4 ванных комнат
€ 1,150,000
Пентхаус, Benahavís, Costa del Sol. 4 Спальные комнаты, 4 Ванные комнаты, Площадь 396 m², Те…

Параметры недвижимости в Испании

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
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