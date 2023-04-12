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Испания
Пентхаусы
Купить пентхаус с видом на море в Испании
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81 объект найдено
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Пентхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат
1 ванных комнат
90 м²
€ 171,000
Пентхаус в районе Torrevieja Acequion. 90 кв. м., терраса 10 кв. м. От пляжа 10 метров…
Пентхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат
1 ванных комнат
90 м²
€ 171,000
Пентхаус в районе Torrevieja Acequion. 90 кв. м., терраса 10 кв. м. От пляжа 10 метров…
Пентхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат
90 м²
€ 171,000
Пентхаус в районе Torrevieja Acequion. 90 кв. м., терраса 10 кв. м. От пляжа 10 метров…
Пентхаус 4 спальни
Марбелья, Испания
3 ванных комнат
103 м²
€ 750,000
Продается полностью отремонтированный пентхаус класса люкс со скандинавским дизайном интерье…
Пентхаус 3 спальни
Estepona, Испания
2 ванных комнат
151 м²
€ 719,000
Продается двухуровневый пентхаус в Bahia de Estepona, пляжном комплексе на первой линии в Эс…
Пентхаус 3 спальни
Estepona, Испания
2 ванных комнат
151 м²
€ 739,000
Продается двухуровневый пентхаус в Bahia de Estepona, комплексе на первой линии пляжа в Эсте…
Пентхаус 2 спальни
Estepona, Испания
2 ванных комнат
109 м²
€ 495,000
Продается этот хороший пентхаус в закрытом жилом комплексе современной архитектуры, построен…
Пентхаус 2 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат
73 м²
€ 410,000
Пентхаус 3 спальни с видом на поле для гольфа
Benahavis, Испания
3 ванных комнат
290 м²
€ 1,319,000
На продажу это новостройка роскошных современных квартир, в тихом жилом районе, возвышенном …
Пентхаус 3 спальни с видом на поле для гольфа
Estepona, Испания
3 ванных комнат
133 м²
€ 899,000
Солнечная, светлая квартира с очень расслабляющим панорамным видом. Распределены по двум уро…
Пентхаус 3 спальни
Altea, Испания
2 ванных комнат
220 м²
€ 750,000
ОписаниеРоскошный пентхаус в закрытом жилом комплексе Altea Hills, город Алтея (провинция Ал…
Пентхаус 3 спальни
Марбелья, Испания
3 ванных комнат
€ 790,000
A luxury duplex penthouse located in Puerto Banus Marbella in the prestigious gated communit…
Пентхаус 4 спальни
Марбелья, Испания
4 ванных комнат
416 м²
€ 1,475,000
Продается отличный двухуровневый пентхаус, недавно отремонтированный, с захватывающим видом …
Пентхаус 4 спальни
Altea, Испания
4 ванных комнат
212 м²
€ 1,200,000
ОписаниеРоскошный Пентхаус у моря с панорамными видами в Алтее (район Маскарат)!Пентхаус рас…
Пентхаус 3 спальни
Mil Palmeras, Испания
2 ванных комнат
226 м²
€ 466,150
Пентхаус в Плая-Фламенка, Ориуэла-Коста
Пентхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат
110 м²
5 Этаж
€ 230,000
Продаётся aпартамент в Торревьехе в районе Mar azul, располагается на 5 этаже. Общая площадь…
Пентхаус 2 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат
110 м²
4 Этаж
€ 154,736
Продаётся пентхаус в Торревьехе в районе Centro, располагается на 4 этаже. Общая площадь 110…
Пентхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат
85 м²
€ 149,900
Двухуровневый пентхаус с 2 спальнями и солярий в Плайя-дель-Кура. Двухуровневый пентхаус с 3…
Пентхаус 2 спальни
Cabo Roig, Испания
2 ванных комнат
84 м²
€ 227,000
Новостройки роскошных пентхаусов с 2 спальнями в Вильямартин. Роскошные пентхаусы с 2 спальн…
Пентхаус
Altea, Испания
254 м²
€ 595,000
ОписаниеПродажа Пентхауса Люкс с потрясающими видами на море, расположен в лучшей эксклюзивн…
Пентхаус 3 спальни
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
2 ванных комнат
140 м²
€ 765,000
Продаётся пентхаус в Dehesa de campoamor в районе Las colinas golf. Общая площадь 140.00 м2,…
Пентхаус 3 спальни
Бенидорм, Испания
2 ванных комнат
138 м²
24 Этаж
€ 1,122,000
СОВЕРШЕННО НОВЫЙ ДОМ С ВИДОМ НА МОРЕ В PLAYA DE PONIENTE DE BENIDORM !!! Дома с 2, 3 и 4 сп…
Пентхаус 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
3 ванных комнат
459 м²
€ 2,250,000
Великолепный двухэтажный пентхаус на продажу в эксклюзивном закрытом комплексе на первой лин…
Пентхаус 4 спальни
Estepona, Испания
5 ванных комнат
€ 9,500,000
LUXURY PENTHOUSE Emare Estepona is a beachfront urbanization located in the New Golden Mile …
Пентхаус 2 спальни
Mil Palmeras, Испания
2 ванных комнат
72 м²
€ 279,900
Пентхаусы с 2 или 3 спальнями рядом с пляжем Игерикас в Ла Торре де ла Орадада. Новая урбани…
Пентхаус 4 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
2 ванных комнат
75 м²
€ 139,900
Новые дуплекс-пентхаусы с 4 спальнями в Сан-Педро-дель-Пинатар. Новый двухуровневый пентхаус…
Пентхаус 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
2 ванных комнат
91 м²
€ 119,900
Новые дуплекс-пентхаусы с 3 спальнями в Сан-Педро-дель-Пинатар. Новый двухуровневый пентхаус…
Пентхаус 1 спальня
Aguilas, Испания
1 ванных комнат
57 м²
€ 210,000
Роскошные пентхаусы с видом на море в Агилас - Коста де Мурсия. Роскошные апартаменты и пент…
Пентхаус 3 спальни
Гуардамар, Испания
2 ванных комнат
220 м²
€ 336,000
Уютный пентхаус с видом в Гуардамар дель Сегура. Он имеет 3 спальни и 2 ванные комнаты. Ест…
Пентхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
3 ванных комнат
125 м²
€ 830,000
Совершенно новые роскошные апартаменты на берегу моря в Ла Мата. Они состоят из 3 спален и …
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