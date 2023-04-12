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Realting.com
Испания
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Купить пентхаус с видом на горы в Испании
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Пентхаус 4 спальни
Марбелья, Испания
3 ванных комнат
103 м²
€ 750,000
Продается полностью отремонтированный пентхаус класса люкс со скандинавским дизайном интерье…
Пентхаус 3 спальни
Estepona, Испания
2 ванных комнат
151 м²
€ 719,000
Продается двухуровневый пентхаус в Bahia de Estepona, пляжном комплексе на первой линии в Эс…
Пентхаус 3 спальни
Estepona, Испания
2 ванных комнат
151 м²
€ 739,000
Продается двухуровневый пентхаус в Bahia de Estepona, комплексе на первой линии пляжа в Эсте…
Пентхаус 3 спальни с видом на поле для гольфа
Benahavis, Испания
3 ванных комнат
290 м²
€ 1,319,000
На продажу это новостройка роскошных современных квартир, в тихом жилом районе, возвышенном …
Пентхаус 3 спальни с видом на поле для гольфа
Estepona, Испания
3 ванных комнат
133 м²
€ 899,000
Солнечная, светлая квартира с очень расслабляющим панорамным видом. Распределены по двум уро…
Пентхаус 3 спальни
Гуардамар, Испания
2 ванных комнат
180 м²
€ 379,000
Просторный двухуровневый пентхаус с 3 спальнями и 2 ванными комнатами на продажу в Гуардамар…
Пентхаус 2 спальни
Rojales, Испания
1 ванных комнат
146 м²
€ 187,000
НОВАЯ КВАРТИРА НА ВЕРХНЕМ ЭТАЖЕ В СЬЮДАД КЕСАДА Новая квартира на верхнем этаже в Сьюдад Ке…
Пентхаус 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
3 ванных комнат
205 м²
€ 2,450,000
Не упустите возможность приобрести роскошный двухуровневый пентхаус с 3 спальнями, полностью…
Пентхаус 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
2 ванных комнат
320 м²
€ 828,000
Красивый пентхаус на продажу в новом комплексе современной архитектуры, рядом с гольф-клубом…
Пентхаус 4 спальни
Марбелья, Испания
4 ванных комнат
416 м²
€ 1,475,000
Продается отличный двухуровневый пентхаус, недавно отремонтированный, с захватывающим видом …
Пентхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 ванных комнат
200 м²
€ 450,000
Эксклюзивное предложение - роскошный пентхаус в престижном жилом районе в южной части Торрев…
Пентхаус 2 спальни
Almansa, Испания
2 ванных комнат
120 м²
€ 147,000
Очень просторный и светлый отель с большой террасой и открытым видом на побережье и море! Он…
Пентхаус 4 спальни с видом на поле для гольфа
Almansa, Испания
4 ванных комнат
392 000 м²
€ 695,000
Уникальный, впечатляющий, высококачественный дуплекс пентхаус рядом с прекрасным полем для г…
Пентхаус 3 спальни
Almansa, Испания
3 ванных комнат
196 м²
€ 743,000
Красивый, просторный и светлый, дуплекс угловой пентхаус. На южную сторону с прекрасным видо…
Пентхаус 3 спальни с видом на поле для гольфа
Almansa, Испания
3 ванных комнат
175 м²
€ 598,000
Spacious duplex penthouse. South facing with views to La Quinta golf, the sea and the mounta…
Пентхаус 3 спальни
Almansa, Испания
3 ванных комнат
320 м²
€ 745,000
Best priced penthouse in Samara development in Altos de Los Monteros! Breathtaking panoramic…
Пентхаус 3 спальни
Almansa, Испания
2 ванных комнат
128 м²
€ 395,000
Красиво представленный дуплекс пентхаус в нескольких минутах ходьбы от Пуэрто Банус. С юга н…
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