Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Балеарские острова
  4. Пальма
  5. Дома

Дома на Майорке, Испания

1 объект найдено
Дом 5 спаленв Пальма, Испания
Дом 5 спален
Пальма, Испания
12 Количество комнат 7 ванных комнат 650 м² 4/4 Этаж
€ 6,900,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Пальма, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти