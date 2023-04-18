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Квартиры на Майорке, Испания

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4 объекта найдено
Квартира 2 спальнив Пальма, Испания
Квартира 2 спальни
Пальма, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 204 м² 3/3 Этаж
€ 1,350,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 4 спальнив Пальма, Испания
Квартира 4 спальни
Пальма, Испания
5 Количество комнат 2 ванных комнат 208 м² Количество этажей 3
€ 850,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 спальнив Пальма, Испания
Квартира 3 спальни
Пальма, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 300 м² 3/3 Этаж
€ 2,445,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальняв Пальма, Испания
Квартира 1 спальня
Пальма, Испания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 66 м² 1/3 Этаж
€ 455,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Пальма, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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