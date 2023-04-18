Купить недвижимость в Пальма-де-Майорка по лучшим ценам

Пальма-де-Майорка — это один из самых известных курортных регионов не только Испании, но и всего Средиземного моря. Здесь круглый год мягкий климат, чистые ухоженные пляжи, живописные пейзажи. Недвижимость в Пальма-де-Майорка востребована среди любителей элитного отдыха.

Сколько стоит недвижимость Пальма-де-Майорка

Купить недвижимость в Пальма-де-Майорка можно от 120 тыс. евро. Самое бюджетное жилье — небольшая студия в отдаленности от пляжа. Просторные апартаменты стоят от 250 до 600 тыс. евро. Стоимость на дома и виллы стартует от 300 тыс. евро. Стоимость жилья зависит от его площади, удаленности от моря, дизайна и архитектуры. На острове много изысканных особняков, построенных по индивидуальным проектам. Прайс на недвижимость в Пальма-де-Майорка один из наиболее высоких во всей Испании.

Кому подойдет Пальма-де-Майорка

Недвижимость в Пальма-де-Майорка подойдет как молодежи, так и семьям с детьми. На острове есть аквапарк, поля для гольфа, яхт-клубы, кафе и рестораны с отличным сервисом. Береговая линия протяженностью 500 км, масса развлечений на любой вкус, хорошо развитая инфраструктура — это идеальное место для тех, кто любит разнообразный и насыщенный отдых.

Купить недвижимость в Пальма-де-Майорка можно как для проживания, так и выгодных инвестиций. Доходность от сдачи жилья в аренду достигает 5%.