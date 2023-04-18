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Недвижимость в Пальма-де-Майорка, Испания

5 объектов найдено
Дом 5 спаленв Пальма, Испания
Дом 5 спален
Пальма, Испания
12 Количество комнат 7 ванных комнат 650 м² 4/4 Этаж
€ 6,900,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальнив Пальма, Испания
Квартира 2 спальни
Пальма, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 204 м² 3/3 Этаж
€ 1,350,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 4 спальнив Пальма, Испания
Квартира 4 спальни
Пальма, Испания
5 Количество комнат 2 ванных комнат 208 м² Количество этажей 3
€ 850,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 спальнив Пальма, Испания
Квартира 3 спальни
Пальма, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 300 м² 3/3 Этаж
€ 2,445,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальняв Пальма, Испания
Квартира 1 спальня
Пальма, Испания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 66 м² 1/3 Этаж
€ 455,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Пальма, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное

Купить недвижимость в Пальма-де-Майорка по лучшим ценам

Пальма-де-Майорка — это один из самых известных курортных регионов не только Испании, но и всего Средиземного моря. Здесь круглый год мягкий климат, чистые ухоженные пляжи, живописные пейзажи. Недвижимость в Пальма-де-Майорка востребована среди любителей элитного отдыха. 

Сколько стоит недвижимость Пальма-де-Майорка

Купить недвижимость в Пальма-де-Майорка можно от 120 тыс. евро. Самое бюджетное жилье — небольшая студия в отдаленности от пляжа. Просторные апартаменты стоят от 250 до 600 тыс. евро. Стоимость на дома и виллы стартует от 300 тыс. евро. Стоимость жилья зависит от его площади, удаленности от моря, дизайна и архитектуры. На острове много изысканных особняков, построенных по индивидуальным проектам. Прайс на недвижимость в Пальма-де-Майорка один из наиболее высоких во всей Испании.

Кому подойдет Пальма-де-Майорка 

Недвижимость в Пальма-де-Майорка подойдет как молодежи, так и семьям с детьми. На острове есть аквапарк, поля для гольфа, яхт-клубы, кафе и рестораны с отличным сервисом. Береговая линия протяженностью 500 км, масса развлечений на любой вкус, хорошо развитая инфраструктура — это идеальное место для тех, кто любит разнообразный и насыщенный отдых. 

Купить недвижимость в Пальма-де-Майорка можно как для проживания, так и выгодных инвестиций. Доходность от сдачи жилья в аренду достигает 5%.

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