ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Испании
Новые дома в Испании
Все новостройки в Испании
8
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Испании
Жилая
Квартира в Испании
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в Испании
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки в Испании
Элитная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Испании
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Испании
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Кондо
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Каталония
Жирона
Lower Empordà
Palafrugell
Виллы
Купить вилла с видом на горы в Palafrugell, Испания
Вилла
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 1 спальня
Бенидорм, Испания
1 ванных комнат
58 м²
€ 145,000
Расположен в Ринкон-де-Лойкс, с 1 спальней с двуспальной кроватью, встроенным шкафом, открыт…
Вилла 3 спальни
Xabia Javea, Испания
3 ванных комнат
300 м²
Количество этажей 1
€ 1,295,000
Великолепная вилла, расположенная в одной из лучших урбанизаций Хавеи, рядом с гольф-клубом,…
Вилла 4 спальни
Кальпе, Испания
4 ванных комнат
370 м²
Количество этажей 3
€ 690,000
Отличная просторная вилла с привлекательным местоположением. На первом этаже расположены про…
Дом 3 спальни
Испания, Испания
311 м²
€ 530,000
Красивая вилла, полностью отремонтированная, построенная на 3 этажах. В районе Coveta Fumá …
Дом 3 спальни
Коста-Бланка, Испания
3 Количество комнат
3 ванных комнат
174 м²
€ 489,637
Квартира 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
2 ванных комнат
110 м²
€ 219,900
Bungalows in Pilar de la Horadada, Costa Blanca A luxury complex of 8 bungalows with a commu…
Дом 4 спальни
Union Hill-Novelty Hill, США
4 Количество комнат
4 ванных комнат
463 м²
€ 1,479,498
Вилла с прекрасными видами на горы и море.Первый этаж: Гостиная с камином и выходом на…
Квартира 3 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат
77 м²
€ 219,559
3-х спальные квартиры на нижнем этаже с большими террасами / садом. Все дома имеют гараж в …
Вилла 5 спален
Марбелья, Испания
6 ванных комнат
€ 2,950,000
These marvelous new modern villas for sale are located in one of the most luxurious resident…
Дом 5 комнат
Аликанте, Испания
5 Количество комнат
270 м²
€ 578,000
Продаётся красивый дом с потрясающим видом на море в Испании, Коста Бланка. Дом был постро…
Вилла 3 спальни
Las Beatas, Испания
2 ванных комнат
115 м²
€ 371,000
Великолепная вилла с 3 спальнями, 2 ванными комнатами в безупречном состоянии, на участке 18…
Вилла 5 спален
Кальпе, Испания
5 ванных комнат
440 м²
€ 2,000,000
На продаже вилла на большом зеленом участке земли, 12.000м2. Кальпе Просторные комнаты, клас…
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты