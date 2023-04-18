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Купить недвижимость в Palafrugell, Испания

4 объекта найдено
Дом 4 спальнив Palafrugell, Испания
Дом 4 спальни
Palafrugell, Испания
3 ванных комнат
€ 385,000
Продается новый  таунхаус в тихом и спокойном Калонже. Отличный дом с новой мебелью и встрое…
Вилла 5 спаленв Palafrugell, Испания
Вилла 5 спален
Palafrugell, Испания
5 ванных комнат 606 м²
€ 1,060,500
  Современная, очень удобная 2-этажная вилла с лифтом и погребом с гаражом расположена в 1 к…
Дом 4 спальнив Palafrugell, Испания
Дом 4 спальни
Palafrugell, Испания
3 ванных комнат 187 м²
€ 465,000
Проект двух домов уже строится в Сан-Антонио-де-Калонже, в очень тихом жилом районе. Здание …
Дом 5 спаленв Palafrugell, Испания
Дом 5 спален
Palafrugell, Испания
443 м² Количество этажей 2
€ 1,000,000
Добротный просторный дом, расположенный на большом участке со средиземноморскими соснами, на…
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