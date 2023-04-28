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Виллы в Pajara, Испания

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2 объекта найдено
Вилла 3 спальни в Лас-Пальмас, Испания
Вилла 3 спальни
Лас-Пальмас, Испания
2 ванных комнат 106 м²
€ 329,000
Вилла 4 спальни в Лас-Пальмас, Испания
Вилла 4 спальни
Лас-Пальмас, Испания
3 ванных комнат 144 м²
€ 389,000

Параметры недвижимости в Pajara, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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