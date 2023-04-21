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61 объект найдено
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Вилла 3 спальни
Mil Palmeras, Испания
3 ванных комнат
128 м²
€ 419,900
Двухквартирные виллы в Торре-де-ла-Орадада, Коста Бланка Расположен всего в 150 метрах от пл…
Вилла 3 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
3 ванных комнат
314 м²
€ 1,200,000
2 роскошных виллы на пляже Зения, Коста Бланка Жилой район находится в 650 метрах от пляжа Л…
Вилла 5 спален
Dehesa de Campoamor, Испания
5 ванных комнат
200 м²
€ 900,000
Дуплекс в 150 м от пляжа в Дехеса-де-Кампоамор, Ориуэла Коста, Коста Бланка Этот великолепны…
Вилла 3 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
3 ванных комнат
300 м²
€ 1,150,000
2 роскошных виллы на пляже Зения, Коста Бланка Жилой район находится в 650 метрах от пляжа Л…
Вилла 4 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
4 ванных комнат
336 м²
€ 1,290,000
Luxury villas in Dehesa de Campoamor, Costa Blanca Homes with 4 bedrooms and 4 bathrooms, wi…
Вилла 5 спален
Dehesa de Campoamor, Испания
5 ванных комнат
477 м²
€ 1,995,000
Продаётся вилла в Ориуэла Косте в районе Cabo Roig. Общая площадь 477.00 м2, участок 1095 м2…
Вилла 4 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
4 ванных комнат
250 м²
€ 990,000
Элитная резиденциальная урбанизация Ориуэла Косты - Кабо Роиг. Абсолютно новый отдельностоящ…
Вилла 6 спален
Dehesa de Campoamor, Испания
4 ванных комнат
600 м²
€ 2,100,000
Продается вилла на первой линии пляжа в Кабо Роиг ВИЛЛА Этот вел…
Вилла 7 спален
Dehesa de Campoamor, Испания
7 ванных комнат
600 м²
€ 2,200,000
Вилла с 7 спальнями на второй линии в Кабо Роиг Эта впе…
Вилла 5 спален
Dehesa de Campoamor, Испания
4 ванных комнат
300 м²
€ 895,000
Продается красивая вилла с большим участком и частичным видом на море в Кабо Роиг …
Вилла 4 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
4 ванных комнат
500 м²
€ 1,300,000
Продается вилла класса люкс в районе Кампоамор Эта изумительная ви…
Вилла 5 спален
Dehesa de Campoamor, Испания
4 ванных комнат
230 м²
€ 970,000
УДИВИТЕЛЬНАЯ И НЕВЕРОЯТНО КРАСИВАЯ ВИЛЛА Участок де…
Вилла 4 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
3 ванных комнат
216 м²
€ 1,550,000
Продаётся вилла в Ориуэла Косте в районе La Zenia. Общая площадь 216.00 м2, участок 600 м2, …
Вилла 4 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
3 ванных комнат
245 м²
€ 825,000
Продаётся вилла в Ориуэла Косте в районе Cabo Roig. Общая площадь 245.00 м2, участок 855 м2,…
Вилла 5 спален
Dehesa de Campoamor, Испания
4 ванных комнат
230 м²
€ 970,000
УДИВИТЕЛЬНАЯ И НЕВЕРОЯТНО КРАСИВАЯ ВИЛЛА Участок де…
Вилла 4 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
4 ванных комнат
500 м²
€ 1,300,000
Продается вилла класса люкс в районе Кампоамор Эта изумительная ви…
Вилла 5 спален
Dehesa de Campoamor, Испания
4 ванных комнат
300 м²
€ 895,000
Продается красивая вилла с большим участком и частичным видом на море в Кабо Роиг …
Вилла 3 спальни
Orihuela, Испания
2 ванных комнат
120 м²
€ 375,000
Дом с 3 спальнями, участком и бассейном в районе LOS DOLCES LA ZENIA. ОТДЕЛЬНЫЙ ДОМ С УЧАСТК…
Вилла 3 спальни
Orihuela, Испания
2 ванных комнат
135 м²
€ 350,000
Дом с участком и бассейном в районе Вилламартин. ОТДЕЛЬНЫЙ ДОМ С УЧАСТКОМ В РАЙОНЕ ВИЛЛАМАР…
Вилла 3 спальни
Orihuela, Испания
2 ванных комнат
124 м²
€ 268,900
ОТДЕЛЬНАЯ ВИЛЛА С УЧАСТКОМ И БАССЕЙНОМ РЯДОМ С VILLAMARTIN. ДОМ С УЧАСТКОМ И БАССЕЙНОМ В ВИЛ…
Вилла 3 спальни
La Zenia, Испания
3 ванных комнат
158 м²
€ 469,000
Независимые виллы в Ориуэла Коста, Аликанте, Коста Бланка. Частный жилой дом, состоящий из в…
Вилла 2 спальни
Orihuela, Испания
1 ванных комнат
€ 119,900
Таунхаус с 2 спальнями в Playa Flamenca. Таунхаус с 2 спальнями, 1 ванной комнатой с большим…
Вилла 3 спальни
La Zenia, Испания
2 ванных комнат
94 м²
€ 249,000
Новые 3 спальные виллы с садом и бассейном в Вильямартин. Новые виллы с 3 спальнями и 2 ванн…
Вилла 3 спальни
La Zenia, Испания
2 ванных комнат
84 м²
€ 225,000
Таунхаусы и отдельные дома с 3 спальнями в Villamartin. ТАУНХАУСЫ И ОТДЕЛЬНЫЕ ДОМА ОТ ЗАСТРО…
Вилла 3 спальни
Laguna Green, Испания
2 ванных комнат
76 м²
€ 269,900
Таунхаусы на продажу в Ориуэле, Коста Бланка. 2 или 3 спальные дома, построенные на одном эт…
Вилла 3 спальни
Mil Palmeras, Испания
3 ванных комнат
106 м²
€ 281,000
Отдельный дом в Torre de la Horadada. Виллы с частным садом и солнечным солярием в Торре де …
Вилла 5 спален
Orihuela, Испания
3 ванных комнат
345 м²
€ 393,151
Роскошная вилла с 5 спальнями недалеко от Вильямартина. Роскошная вилла на одном этаже, пост…
Вилла 3 спальни
Mil Palmeras, Испания
3 ванных комнат
134 м²
€ 425,000
Отдельный дом с участком и бассейном в Torre de la Horadada. ОТДЕЛЬНЫЙ ДОМ С УЧАСТКОМ В TORR…
Вилла 3 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
2 ванных комнат
170 м²
€ 750,000
Отдельный дом в Dehesa de Campoamor, Orihuela Costa. Если вы когда-нибудь мечтали о своем ид…
Вилла 4 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
5 ванных комнат
380 м²
€ 850,000
Отдельный дом в La Zenia, Orihuela Costa. Эффектная вилла в La Zenia. 4 спальни, 5 ванных ко…
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