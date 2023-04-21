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Таунхаусы с видом на море в Orihuela, Испания

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13 объектов найдено
Таунхаус 4 спальни в Mil Palmeras, Испания
Таунхаус 4 спальни
Mil Palmeras, Испания
5 Количество комнат 2 ванных комнат 110 м² Количество этажей 3
€ 175,000
Предлагаем таунхаус общей площадью 110 кв.м. с четырьмя спальнями и двумя ванными комнатами.…
Таунхаус 4 спальни в Dehesa de Campoamor, Испания
Таунхаус 4 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
5 Количество комнат 3 ванных комнат 159 м² Количество этажей 2
€ 675,000
Представляем таунхаус с видом на море в городе Ориуэла Коста в районе Кабо Роиг. Это живопис…
Таунхаус 3 спальни в Mil Palmeras, Испания
Таунхаус 3 спальни
Mil Palmeras, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 88 м² Количество этажей 2
€ 399,900
Новый таунхаус в большом комплексе закрытого типа в городе Torre de la Horadada.На территори…
Таунхаус 3 спальни в Mil Palmeras, Испания
Таунхаус 3 спальни
Mil Palmeras, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 87 м² Количество этажей 2
€ 344,900
Новый таунхаус в большом комплексе закрытого типа в городе Torre de la Horadada.На территори…
Таунхаус 3 спальни в Mil Palmeras, Испания
Таунхаус 3 спальни
Mil Palmeras, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 127 м² 3/3 Этаж
€ 359,900
Новый таунхаус в городе Torre de la Horadada.Таунхаус расположен в большом комплексе закрыто…
Таунхаус 3 спальни в Mil Palmeras, Испания
Таунхаус 3 спальни
Mil Palmeras, Испания
2 ванных комнат 87 м²
€ 249,900
Таунхаусы с 3 спальнями рядом с пляжем Игерикас в Ла Торре де ла Орадада. Новая урбанизация …
Таунхаус 3 спальни в Dehesa de Campoamor, Испания
Таунхаус 3 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
2 ванных комнат 62 м²
€ 165,000
Таунхаус в Ла Зения, Ориуэла Коста. Он состоит из 3 спален и 2 ванных комнат, гостиной, кух…
Таунхаус 3 спальни в Mil Palmeras, Испания
Таунхаус 3 спальни
Mil Palmeras, Испания
3 ванных комнат 103 м²
€ 260,000
Таунхаусы с частным садом и солнечным солярием в Торре де ла Орадада. Они состоят из 3 спал…
Таунхаус 3 спальни в Mil Palmeras, Испания
Таунхаус 3 спальни
Mil Palmeras, Испания
3 ванных комнат 104 м²
€ 302,900
Роскошные таунхаусы в Торре де ла Орадада. Они состоят из 3 спален и 3 ванных комнат, гости…
Таунхаус 3 спальни в Mil Palmeras, Испания
Таунхаус 3 спальни
Mil Palmeras, Испания
2 ванных комнат 90 м²
€ 230,000
Совершенно новые таунхаусы в нескольких метрах от пляжа в Торре де ла Орадада. Они состоят …
Таунхаус 3 спальни в Mil Palmeras, Испания
Таунхаус 3 спальни
Mil Palmeras, Испания
2 ванных комнат 85 м²
€ 149,900
Таунхаус с 3 спальнями напротив бассейна в Playa Flamenca. Таунхаус с 3 спальнями и 2 ванным…
Таунхаус 2 спальни в Dehesa de Campoamor, Испания
Таунхаус 2 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
2 ванных комнат 70 м²
€ 159,900
Дуплекс с 2 спальнями напротив бассейна в Ла Зения. Дуплекс с 2 спальнями, 1 полностью обору…
Таунхаус 3 спальни в Cabo Roig, Испания
Таунхаус 3 спальни
Cabo Roig, Испания
2 ванных комнат 86 м²
€ 125,000
Раньше: 135.000€ -| Сейчас: 125.000€rnrnСалон, американская кухня, 3 спальни, 2 ванные комна…
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