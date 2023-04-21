Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Валенсия
  4. Аликанте
  5. Вега-Баха-дель-Сегура
  6. Orihuela
  7. Студии

Квартиры-студии с видом на море в Orihuela, Испания

Студия В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 спальни в Union Hill-Novelty Hill, США
Квартира 2 спальни
Union Hill-Novelty Hill, США
2 Количество комнат 2 ванных комнат 97 м²
€ 621,828
Комплекс апартаментов в самом центре Пуэрто Бануса. Комплекс располагает апартаментам…
Вилла 4 спальни в Almansa, Испания
Вилла 4 спальни
Almansa, Испания
4 ванных комнат 410 м²
€ 794,942
Красиво построенная по самым высоким стандартам, эта вилла безупречна. Смотрю на 5-ю лунку п…
Таунхаус 4 спальни в Коста-дель-Маресме, Испания
Таунхаус 4 спальни
Коста-дель-Маресме, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 197 м²
€ 379,495
Современный жилой комплекс таунхаусов расположен в городе Сант Поль де Мар на по…
Квартира 2 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
1 ванных комнат 89 м²
€ 142,000
Симпатичные апртаменты с 2 спальнями, ванной комнатой и оборудованной кухней в Бенидорме.Нед…
Квартира 3 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
2 ванных комнат 194 м² 11/22 Этаж
€ 1,300,000
Архитектурный СИМВОЛ туристического города БЕНИДОРМ! Первая линия моря! 44 ЭКСКЛЮЗИВНЫХ АПАР…
Вилла 3 спальни в Sant Joan d Alacant, Испания
Вилла 3 спальни
Sant Joan d Alacant, Испания
4 ванных комнат 270 м² Количество этажей 2
€ 625,000
Прекрасная вилла с обильным садом, парковкой, большим бассейном с джакузи, сауной, открытой …
Квартира 1 спальня в Miraverde, Испания
Квартира 1 спальня
Miraverde, Испания
1 ванных комнат 50 м²
€ 155,000
В продаже апартаменты, которые располагаются в комплексе Mareverde, Costa Adeje. На терри…
Таунхаус 3 спальни в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Таунхаус 3 спальни
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
3 ванных комнат 209 м²
€ 259,500
Таунхаус в Pilar de la Horadada, 3 спальни - OI119223 3 спальни, 3 ванные комнаты. Площадь к…
Квартира 3 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
2 ванных комнат 129 м² 19/36 Этаж
€ 421,050
Блистательный и современный жилой комплекс повышенной комфортности и безопасности, с выразит…
Дом 5 спален в Коста-Брава, Испания
Дом 5 спален
Коста-Брава, Испания
5 Количество комнат 4 ванных комнат 325 м²
€ 1,903,362
Цена снижена с 2 300 000 до 2 000 000 евро. Современный дом в урбанизации города Льор…
Дом 3 спальни в Коста-Калида, Испания
Дом 3 спальни
Коста-Калида, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 92 м²
€ 290,263
Квартира 1 спальня в Бенидорм, Испания
Квартира 1 спальня
Бенидорм, Испания
1 ванных комнат 50 м²
€ 145,000
Просторная квартира с ремонтом, в новом доме, в элитном районе Ла Кала, Бенидорм Тихое, спок…
Realting.com
Перейти