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Жильё с видом на море в Orihuela, Испания

310 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Mil Palmeras, Испания
Квартира 3 спальни
Mil Palmeras, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 99 м² 3/3 Этаж
€ 469,900
Новый пентхаус в 200 метрах от моря в городе Торре де ла Орадада.Апартаменты на третьем этаж…
Квартира 3 спальни в Mil Palmeras, Испания
Квартира 3 спальни
Mil Palmeras, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 100 м² 2/3 Этаж
€ 299,900
Новые апартаменты в 200 метрах от моря в городе Торре де ла Орадада.Апарттаменты на втором э…
Квартира 2 спальни в Mil Palmeras, Испания
Квартира 2 спальни
Mil Palmeras, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 93 м² 1/3 Этаж
€ 229,900
Новые апартаменты в 200 метрах от моря в городе Торре де ла Орадада.Апарттаменты на первом э…
Бунгало 4 спальни в Dehesa de Campoamor, Испания
Бунгало 4 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
5 Количество комнат 2 ванных комнат 90 м² Количество этажей 2
€ 195,000
Предлагаем Вам бунгало в красивом и спокойном районе Playa Flamenca с четырьмя спальнями, дв…
Дом 3 спальни в Mil Palmeras, Испания
Дом 3 спальни
Mil Palmeras, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 178 м² Количество этажей 2
€ 475,000
Представляем светлую просторную виллу в городе Торре-де-ла-Орадада, всего в 400 метрах от мо…
Квартира 2 спальни в Mil Palmeras, Испания
Квартира 2 спальни
Mil Palmeras, Испания
2 ванных комнат 93 м²
€ 229,000
Апартаменты в 50 м от моря в Торре-де-ла-Орадада, Коста Бланка Эксклюзивное здание всего с 1…
Квартира 3 спальни в Mil Palmeras, Испания
Квартира 3 спальни
Mil Palmeras, Испания
2 ванных комнат 97 м²
€ 269,000
Апартаменты в 50 м от моря в Торре-де-ла-Орадада, Коста Бланка Эксклюзивное здание всего с 1…
Квартира 3 спальни в Mil Palmeras, Испания
Квартира 3 спальни
Mil Palmeras, Испания
2 ванных комнат 99 м²
€ 469,000
Apartments 50m from the sea in Torre de la Horadada, Costa Blanca An exclusive apartment blo…
Квартира 2 спальни в Mil Palmeras, Испания
Квартира 2 спальни
Mil Palmeras, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 62 м² Количество этажей 2
€ 234,500
Предлагаем квартиру в прекрасном состоянии в городе Пилар-де-ла-Ородада.Квартира с двумя спа…
Квартира 2 спальни в La Zenia, Испания
Квартира 2 спальни
La Zenia, Испания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 119 м² 3/3 Этаж
€ 149,000
Представляем просторный пентхаус, расположенный в городе Ориуэла Коста, всего в 2 км от пляж…
Квартира 2 спальни в Villa Martin, Испания
Квартира 2 спальни
Villa Martin, Испания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 72 м² 1 Этаж
€ 127,000
В продаже современная квартира на нижнем этаже, расположенная в комплексе закрытого типа La …
Дом 4 спальни в Dehesa de Campoamor, Испания
Дом 4 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
5 Количество комнат 3 ванных комнат 253 м² Количество этажей 2
€ 995,000
Представляем виллу в средиземноморском стиле в городе Ориуэла Коста в районе Кабо Роиг.Дом п…
Квартира 3 спальни в La Zenia, Испания
Квартира 3 спальни
La Zenia, Испания
1 ванных комнат 91 м²
€ 115,000
Просторная квартира, в углу, боковой вид на море, в двух шагах от Пасео Маритиму, Природных …
Дом 3 спальни в Mil Palmeras, Испания
Дом 3 спальни
Mil Palmeras, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 94 м² Количество этажей 3
€ 388,000
Представляем новый смежный дом в городе Торре-де-ла-Орадада. Входит в состав закрытого жилог…
Дом 4 спальни в Dehesa de Campoamor, Испания
Дом 4 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
5 Количество комнат 6 ванных комнат 326 м² Количество этажей 3
€ 1,550,000
Представляем роскошную виллу в жилом комплексе отдельных роскошных вилл в городе Деэса де Ка…
Дом 9 спален в Dehesa de Campoamor, Испания
Дом 9 спален
Dehesa de Campoamor, Испания
10 Количество комнат 11 ванных комнат 470 м² Количество этажей 2
€ 1,800,000
Представляем виллу класса люкс с видом на море в городе Ориуэла Коста в районе Кабо Роиг. Эт…
Дом 3 спальни в Villa Martin, Испания
Дом 3 спальни
Villa Martin, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 156 м² Количество этажей 2
€ 326,500
Представляем новое шале в закрытом жилом комплексе на двенадцать домов в городе Ориуэла Кос…
Дом 3 спальни в Mil Palmeras, Испания
Дом 3 спальни
Mil Palmeras, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 132 м² Количество этажей 2
€ 488,000
В продаже новая вилла на этапе строительства в городе Миль Пальмерас. Вилла находится в жило…
Квартира 2 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 104 м² 2/4 Этаж
€ 340,000
Расположение: Ориуэла Коста/Плайя Фламенка  Стоимость: от 340.000 € Дата сда…
Квартира 3 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 3 спальни
Orihuela, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 121 м² 2/4 Этаж
€ 355,000
Расположение: Ориуэла Коста/Плайя Фламенка  Стоимость: от 340.000 € Дата сда…
Квартира 3 спальни в Playa Flamenca I, Испания
Квартира 3 спальни
Playa Flamenca I, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 133 м² 2 Этаж
€ 345,000
Представляем апартаменты в закрытой урбанизации с бассейном в городе Торревьеха в районе Пун…
Дом 4 спальни в Cabo Roig, Испания
Дом 4 спальни
Cabo Roig, Испания
5 Количество комнат 3 ванных комнат 211 м² Количество этажей 2
€ 375,000
Представляем просторную современную виллу в городе Торревьеха (Torrevieja) - солнечный город…
Квартира 2 спальни в La Zenia, Испания
Квартира 2 спальни
La Zenia, Испания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 66 м²
€ 210,000
Представляем комфортабельную квартиру в городе Торревьеха в районе Пунта Прима в жилом компл…
Квартира 3 спальни в Dehesa de Campoamor, Испания
Квартира 3 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 114 м² 1/4 Этаж
€ 289,000
Представляем современные апартаменты в новом жилом комплексе в Ориуэла.Квартира на нижнем эт…
Квартира 2 спальни в Dehesa de Campoamor, Испания
Квартира 2 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 87 м² 1/4 Этаж
€ 259,000
Представляем современные апартаменты в новом жилом комплексе в Ориуэла.Ориуэла – это райское…
Квартира 2 спальни в Dehesa de Campoamor, Испания
Квартира 2 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 87 м² 2/4 Этаж
€ 218,900
Представляем современные апартаменты в новом жилом комплексе в Ориуэла.Квартира на втором эт…
Квартира 2 спальни в Dehesa de Campoamor, Испания
Квартира 2 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 87 м² 3/4 Этаж
€ 262,900
Представляем современные апартаменты в новом жилом комплексе в Ориуэла.Ориуэла – это райское…
Квартира 2 спальни в Dehesa de Campoamor, Испания
Квартира 2 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 87 м² 4/4 Этаж
€ 350,900
Представляем современные апартаменты в новом жилом комплексе в Ориуэла.Ориуэла расположена н…
Дом 3 спальни в Villa Martin, Испания
Дом 3 спальни
Villa Martin, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 116 м² Количество этажей 2
€ 355,000
Современная вилла с тремя спальнями и тремя ванными комнатами. Дом распределен на два этажа:…
Дом 2 спальни в Cabo Roig, Испания
Дом 2 спальни
Cabo Roig, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 116 м² Количество этажей 2
€ 275,000
Представляем новую виллу в закрытом жилом комплексе в городе Ориуэла Коста в районе Вильямар…
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