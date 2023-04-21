Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Валенсия
  4. Аликанте
  5. Вега-Баха-дель-Сегура
  6. Orihuela
  7. Пентхаусы

Пентхаусы с бассейном в Orihuela, Испания

Пентхаус В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Дом 3 спальни в Испания, Испания
Дом 3 спальни
Испания, Испания
150 м²
€ 584,137
Виллы в роскошной урбанизации между Финестратом и Бенидормом. Уникальное место для наслажде…
Квартира 2 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 2 спальни
Кальпе, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 105 м² Количество этажей 3
€ 359,000
Представляем апартаменты на первой линии с шикарными видами у моря в Кальпе.Квартира площадь…
Вилла 4 спальни в Miraverde, Испания
Вилла 4 спальни
Miraverde, Испания
5 ванных комнат 500 м²
€ 683,000
Новая роскошная вилла представлена в элитном, тихом и спокойном районе Roque del Conde, Cost…
Квартира 4 спальни в Dehesa de Campoamor, Испания
Квартира 4 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
3 ванных комнат 112 м²
€ 530,343
Красивый пентхаус с захватывающим видом на море недалеко от пляжа на продажу в Кабо Роиг. …
Дом 3 спальни в Rojales, Испания
Дом 3 спальни
Rojales, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 160 м² Количество этажей 2
€ 650,000
В продаже современная стильная вилла в Ciudad Quesada. Вилла площадью 160 кв.м. имеет три с…
Вилла 4 спальни в Вега-Баха-дель-Сегура, Испания
Вилла 4 спальни
Вега-Баха-дель-Сегура, Испания
4 ванных комнат 157 м²
€ 669,950
Современная новая вилла в Dehesa de Campoamor, 4 спальни, 157 м2 - AGI3989 4 спальни, 4 ванн…
Квартира 2 спальни в Los Balcones, Испания
Квартира 2 спальни
Los Balcones, Испания
2 ванных комнат 141 м² 1/4 Этаж
€ 158,000
Только сейчас! Современный комплекс с апартаментами, располагающими просторными террасами и …
Дом 3 спальни в Finestrat, Испания
Дом 3 спальни
Finestrat, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 232 м² Количество этажей 2
€ 498,000
Представляем новую виллу в жилом комплексе в городе Бенидорм в районе Финестрат.Новая вилла …
Вилла 6 спален в Penaguila, Испания
Вилла 6 спален
Penaguila, Испания
8 ванных комнат 1 586 м² Количество этажей 2
€ 2,000,000
Элитная недвижимость расположенная в муниципалитете Пенагила, недалеко от Алькой.Эта роскошн…
Вилла 3 спальни в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Вилла 3 спальни
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
2 ванных комнат 115 м²
€ 299,900
Современная новая вилла в Pilar de la Horadada, 3 спальни - BM8424 3 спальни, 2 ванные комна…
Квартира 2 спальни в Union Hill-Novelty Hill, США
Квартира 2 спальни
Union Hill-Novelty Hill, США
2 Количество комнат 2 ванных комнат 80 м²
€ 400,188
Комплекс апартаментов в средиземноморском стиле расположился на первой линии моря в ра…
Квартира 2 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат 68 м²
€ 239,000
Элитные новые апартаменты в Punta Prima, 2 спальни - TRI117475 2 спальни, 2 ванные комнаты. …
Realting.com
Перейти