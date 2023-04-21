ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Испании
Новые дома в Испании
Все новостройки в Испании
8
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Испании
Жилая
Квартира в Испании
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в Испании
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки в Испании
Элитная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Испании
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Испании
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Кондо
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Валенсия
Аликанте
Вега-Баха-дель-Сегура
Orihuela
Пентхаусы
Пентхаусы с видом на горы в Orihuela, Испания
Пентхаус
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Вилла 3 спальни
Дения, Испания
3 ванных комнат
204 м²
€ 680,000
Удачное месторасположение виллы, где вас ждет первозданной красоты вид на гору Монтго и перв…
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат
67 м²
€ 68,278
Квартира с 2 спальнями в Торревьехе, рядом с пляжем Los Locos. КВАРТИРА В ГОРОДЕ ТОРРЕВЬЕХА…
Квартира 3 спальни
Аликанте, Испания
1 ванных комнат
63 м²
5 Этаж
€ 46,715
Продаётся aпартамент в Аликанте в районе Virgen del remedio, располагается на 5 этаже. Общая…
Дом 4 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
5 ванных комнат
€ 2,500,000
Новый трёхэтажный дом с интересным дизайном находиться в Calonge (Treumal). ⠀ Дом построен н…
Вилла 6 спален
Бениса, Испания
4 ванных комнат
412 м²
€ 3,650,000
Завораживающая мерцающая гладь моря и свежий морской ветерок готовы дарить вам отличное наст…
Вилла 4 спальни
Кальпе, Испания
6 ванных комнат
410 м²
€ 1,643,477
Новое строительство в Кальпе из 6 современных и независимых роскошных вилл с прекрасным видо…
Вилла 5 спален
Santa Cristina d Aro, Испания
4 ванных комнат
1 950 м²
€ 1,084,022
Хороший двухэтажный дом расположен в урбанизации Мас Ноу туристического городка Плайя де Аро…
Квартира 2 спальни
Los Balcones, Испания
2 ванных комнат
74 м²
€ 188,000
Очаровательные апартаменты в привилегированном месте Коста Бланка!!!Состоит он из 7 многоква…
Дом 3 спальни
Испания, Испания
180 м²
€ 1,058,436
Новые виллы с 3/4 спальнями и 3/4 ванными комнатами в новом жилом комплексе в гольф-клубе L…
Квартира 2 спальни
Rojales, Испания
2 ванных комнат
78 м²
€ 249,000
Квартиры в частном жилом комплексе, состоящем из 114 домов с 2 или 3 спальнями, спроектирова…
Вилла 3 спальни
Altea, Испания
2 ванных комнат
387 м²
Количество этажей 2
€ 690,000
Настоящая мечта для людей, которые ценят высокий уровень строительства и тепло домашнего оча…
Дом 6 спален
Ареньс-де-Мар, Испания
424 м²
€ 1,098,377
Площадь 424 м2Спальни 6Санузлы 6Балкон или терраса Бассейн Парковка Сад Кондиционер Дом в п…
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты