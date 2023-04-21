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16 объектов найдено
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Дом 3 спальни
Mil Palmeras, Испания
81 м²
€ 390,000
Бунгало расположено в жилом комплексе в Торре де ла Орадада. Все необходимые услуги, такие…
Дом 5 спален
Dehesa de Campoamor, Испания
430 м²
€ 880,000
Прибл. 700 м2 участка и 430 м25 спален - 4 ванны60 м2 терраса + солярий150 м2 подвала с ест…
Дом 3 спальни
Mil Palmeras, Испания
247 м²
€ 435,000
Отдельная вилла в Лос Балконес (Торревьеха). Современная резиденция Manuel de Falla рядом…
Дом 3 спальни
Mil Palmeras, Испания
247 м²
€ 435,000
Отдельная вилла в Лос Балконес (Торревьеха). Современная резиденция Manuel de Falla рядом…
Дом 4 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
104 м²
€ 359,000
Триплекс на первой линии Кабо Роиг с видом на море, зеленую зону и бассейн. Ориентация на с…
Дом 5 спален
Dehesa de Campoamor, Испания
256 м²
€ 1,040,000
Вилла расположена в Кампоаморе, в привилегированном месте, в окружении полей для гольфа, пл…
Дом 10 спален
Dehesa de Campoamor, Испания
550 м²
€ 950,000
Роскошная вилла в Лос Балконес. Он находится в заповедной зоне, где запрещено новое строите…
Дом 10 спален
Dehesa de Campoamor, Испания
550 м²
€ 950,000
Роскошная вилла в Лос Балконес. Он находится в заповедной зоне, где запрещено новое строите…
Дом 5 спален
Dehesa de Campoamor, Испания
256 м²
€ 1,040,000
Вилла расположена в Кампоаморе, в привилегированном месте, в окружении полей для гольфа, пл…
Дом 5 спален
Dehesa de Campoamor, Испания
430 м²
€ 880,000
Прибл. 700 м2 участка и 430 м25 спален - 4 ванны60 м2 терраса + солярий150 м2 подвала с ест…
Дом 4 спальни
Mil Palmeras, Испания
250 м²
€ 500,000
Великолепная вилла с неповторимым видом расположенная на первой линии гольфового поля, на у…
Дом 4 спальни
Mil Palmeras, Испания
250 м²
€ 500,000
Великолепная вилла с неповторимым видом расположенная на первой линии гольфового поля, на у…
Дом 3 спальни
Orihuela, Испания
4 Количество комнат
€ 780,000
На продажу предлагается роскошная вилла расположенная в Коста-Бланке, Испания. Вилла нах…
Дом 3 комнаты
Orihuela, Испания
3 Количество комнат
€ 298,000
На продажу предлагается роскошная вилла расположенная в Коста-Бланке, Испания. Вилла находи…
Дом 4 комнаты
Orihuela, Испания
4 Количество комнат
€ 325,000
На продажу предлагается роскошная вилла класса люкс расположенная в Коста-Бланке, Испания.…
Дом 3 комнаты
Orihuela, Испания
3 Количество комнат
€ 275,000
На продажу предлагается роскошная вилла расположенная в Коста-Бланке, Испания. Вилла нах…
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