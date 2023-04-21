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160 объектов найдено
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Бунгало 4 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
5 Количество комнат
2 ванных комнат
90 м²
Количество этажей 2
€ 195,000
Предлагаем Вам бунгало в красивом и спокойном районе Playa Flamenca с четырьмя спальнями, дв…
Дом 3 спальни
Mil Palmeras, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
178 м²
Количество этажей 2
€ 475,000
Представляем светлую просторную виллу в городе Торре-де-ла-Орадада, всего в 400 метрах от мо…
Дом 4 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
5 Количество комнат
3 ванных комнат
253 м²
Количество этажей 2
€ 995,000
Представляем виллу в средиземноморском стиле в городе Ориуэла Коста в районе Кабо Роиг.Дом п…
Дом 3 спальни
Mil Palmeras, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
94 м²
Количество этажей 3
€ 388,000
Представляем новый смежный дом в городе Торре-де-ла-Орадада. Входит в состав закрытого жилог…
Дом 4 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
5 Количество комнат
6 ванных комнат
326 м²
Количество этажей 3
€ 1,550,000
Представляем роскошную виллу в жилом комплексе отдельных роскошных вилл в городе Деэса де Ка…
Дом 9 спален
Dehesa de Campoamor, Испания
10 Количество комнат
11 ванных комнат
470 м²
Количество этажей 2
€ 1,800,000
Представляем виллу класса люкс с видом на море в городе Ориуэла Коста в районе Кабо Роиг. Эт…
Дом 3 спальни
Villa Martin, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
156 м²
Количество этажей 2
€ 326,500
Представляем новое шале в закрытом жилом комплексе на двенадцать домов в городе Ориуэла Кос…
Дом 3 спальни
Mil Palmeras, Испания
4 Количество комнат
3 ванных комнат
132 м²
Количество этажей 2
€ 488,000
В продаже новая вилла на этапе строительства в городе Миль Пальмерас. Вилла находится в жило…
Дом 4 спальни
Cabo Roig, Испания
5 Количество комнат
3 ванных комнат
211 м²
Количество этажей 2
€ 375,000
Представляем просторную современную виллу в городе Торревьеха (Torrevieja) - солнечный город…
Дом 3 спальни
Villa Martin, Испания
4 Количество комнат
3 ванных комнат
116 м²
Количество этажей 2
€ 355,000
Современная вилла с тремя спальнями и тремя ванными комнатами. Дом распределен на два этажа:…
Дом 2 спальни
Cabo Roig, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
116 м²
Количество этажей 2
€ 275,000
Представляем новую виллу в закрытом жилом комплексе в городе Ориуэла Коста в районе Вильямар…
Дом 3 спальни
Cabo Roig, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
139 м²
Количество этажей 2
€ 315,000
Представляем новую виллу в закрытом жилом комплексе в городе Ориуэла Коста в районе Вильямар…
Дом 7 спален
Dehesa de Campoamor, Испания
8 Количество комнат
5 ванных комнат
225 м²
Количество этажей 2
€ 995,000
Представляем просторную виллу в эксклюзивной жилой урбанизации в городе Деэса де Кампоамор. …
Дом 4 спальни
Mil Palmeras, Испания
5 Количество комнат
3 ванных комнат
240 м²
Количество этажей 2
€ 680,000
Представляем просторную виллу в районе Orihuela Costa с хорошем приватностью. Это живописный…
Дом 3 спальни
La Zenia, Испания
4 Количество комнат
4 ванных комнат
118 м²
Количество этажей 3
€ 475,000
Комфортабельная вилла с бассейном и солярием в городе Ориуэла Коста, в районе Вильямартин.Тр…
Дом 4 спальни
Villa Martin, Испания
5 Количество комнат
2 ванных комнат
217 м²
Количество этажей 2
€ 832,000
Представляем потрясающую виллу в городе Торревьеха в районе Пунта Прима. Жилой район, распол…
Дом 3 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
4 Количество комнат
3 ванных комнат
300 м²
Количество этажей 2
€ 1,115,000
Представляем вам шикарную просторную виллу с потрясающими видами, в 100 метрах от моря в гор…
Дом 3 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
4 Количество комнат
3 ванных комнат
314 м²
Количество этажей 2
€ 1,200,000
Великолепная новая вилла с потрясающими видами в городе Ориуэла.Ориуэла – это райское место.…
Вилла 3 спальни
Mil Palmeras, Испания
3 ванных комнат
128 м²
€ 419,900
Двухквартирные виллы в Торре-де-ла-Орадада, Коста Бланка Расположен всего в 150 метрах от пл…
Вилла 3 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
3 ванных комнат
314 м²
€ 1,200,000
2 роскошных виллы на пляже Зения, Коста Бланка Жилой район находится в 650 метрах от пляжа Л…
Дом 3 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
105 м²
Количество этажей 2
€ 380,000
Представляем виллу в средиземноморском стиле в городе Ориуэла Коста в районе Кабо Роиг.Дом п…
Дом 3 спальни
Villa Martin, Испания
4 Количество комнат
3 ванных комнат
186 м²
Количество этажей 2
€ 310,500
Представляем потрясающую виллу в красивом современном жилом комплексе Amalia Hills. Комплекс…
Таунхаус 4 спальни
Mil Palmeras, Испания
5 Количество комнат
2 ванных комнат
110 м²
Количество этажей 3
€ 175,000
Предлагаем таунхаус общей площадью 110 кв.м. с четырьмя спальнями и двумя ванными комнатами.…
Вилла 5 спален
Dehesa de Campoamor, Испания
5 ванных комнат
200 м²
€ 900,000
Дуплекс в 150 м от пляжа в Дехеса-де-Кампоамор, Ориуэла Коста, Коста Бланка Этот великолепны…
Дом 3 спальни
Cabo Roig, Испания
5 Количество комнат
4 ванных комнат
206 м²
Количество этажей 4
€ 560,000
Предлагаем дом из четырех уровней общей площадью 206 кв.м.На нижнем этаже расположились прос…
Дом 6 спален
Dehesa de Campoamor, Испания
7 Количество комнат
3 ванных комнат
215 м²
Количество этажей 2
€ 2,600,000
Вилла на первой линии моря в городе Ориуэла Коста в районе Кабо Роиг. Это живописный курортн…
Дом 4 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
5 Количество комнат
6 ванных комнат
333 м²
Количество этажей 2
€ 1,650,000
Представляем вам потрясающую просторную виллу в Orihuela в 100 метрах от моря.Вилла находитс…
Вилла 3 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
3 ванных комнат
300 м²
€ 1,150,000
2 роскошных виллы на пляже Зения, Коста Бланка Жилой район находится в 650 метрах от пляжа Л…
Дом 3 спальни
Entre Naranjos, Испания
4 Количество комнат
3 ванных комнат
119 м²
Количество этажей 2
€ 415,000
Представляем современную виллу в Orihuela в жилом комплексе Vistabella Golf.Вилла в два этаж…
Дом 3 спальни
Entre Naranjos, Испания
4 Количество комнат
3 ванных комнат
119 м²
Количество этажей 2
€ 329,000
Представляем вам новую виллу в городе Ориуэла в урбанизации закрытого типа Vistabella Golf.В…
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