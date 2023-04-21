Дом 3 спальни Dehesa de Campoamor, Испания 4 Количество комнат 3 ванных комнат 300 м² Количество этажей 2

€ 1,115,000

Представляем вам шикарную просторную виллу с потрясающими видами, в 100 метрах от моря в гор…