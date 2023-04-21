ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Испании
Новые дома в Испании
Все новостройки в Испании
8
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Испании
Жилая
Квартира в Испании
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в Испании
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки в Испании
Элитная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Испании
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Испании
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Кондо
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Валенсия
Аликанте
Вега-Баха-дель-Сегура
Orihuela
Дуплексы
Дуплексы с бассейном в Orihuela, Испания
Дуплекс
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Таунхаус 2 спальни
Almoradi, Испания
2 ванных комнат
97 м²
€ 212,350
НОВЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ ТАУНХАУСЫ В ДАЙЯ-НУЭВА~ ~ Новостройка из таунхаусов в Дайя Нуэва.~ ~ Новые…
Вилла 4 спальни
Кальпе, Испания
5 ванных комнат
468 м²
Количество этажей 2
€ 1,280,000
Рядом с побережьем Средиземного моря, в окружении грандиозного ландшафта вас ждет великолепн…
Вилла 3 спальни
Teulada, Испания
2 ванных комнат
282 м²
Количество этажей 1
€ 595,000
Вилла с современным средиземноморским дизайном всего в 900 метрах от города Морайра и всех е…
Бунгало 2 спальни
Los Balcones, Испания
2 ванных комнат
85 м²
€ 244,420
ЖИЛОЕ НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В LOS BALCONES (ТОРРЕВЬЕХА) Фантастический новый проект строитель…
Таунхаус 2 спальни
Бенитачель, Испания
1 ванных комнат
89 м²
€ 151,763
Квартира 1 спальня
Alto Guadalentin, Испания
1 ванных комнат
50 м²
€ 191,511
Квартиры с 2 спальнями Экологически чистые апартаменты с 1 и 2 спальнями и пентхаусы с видом…
Квартира 2 спальни
Mijas, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
98 м²
4/4 Этаж
€ 303,831
Jardines de Las Lagunas Fase II Квартиры с 1, 2 и 3 спальнями и пентхаусы с бассейном, тр…
Дом 4 спальни
Benalmadena, Испания
4 ванных комнат
364 м²
€ 900,000
Цены от 620.000 до 900.000 евро Урбанизация расположена в центре Бенальмадены и недалеко от…
Квартира 1 спальня
Arona, Испания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
€ 315,000
Апартамент с террасой в Пальм Мар в комплексе Bahía de los Menceyes, расположенный на первом…
Дом 4 спальни
Испания, Испания
325 м²
€ 1,193,237
Этот великолепный объект недвижимости при перепродаже предлагает впечатляющие 325 м2 жилой …
Вилла 5 спален
Finestrat, Испания
6 ванных комнат
422 м²
€ 1,458,545
Элегантная, роскошная вилла, которая представляет собой уникальный архитектурный дизайн, с …
Дом 4 спальни
Испания, Испания
559 м²
€ 1,450,000
Эта роскошная вилла с видом на море находится в 1 км от пляжа. Недвижимость выходит на юго-…
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты