Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Валенсия
  4. Аликанте
  5. Вега-Баха-дель-Сегура
  6. Orihuela
  7. Дуплексы

Дуплексы с видом на море в Orihuela, Испания

Дуплекс В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Пентхаус 2 спальни в Рохалес, Испания
Пентхаус 2 спальни
Рохалес, Испания
2 ванных комнат 84 м²
€ 235,000
Современные новые апартаменты в Ciudad Quesada, площадь 89 м2 - ER117647 2 спальни, 2 ванные…
Дом 3 спальни в Коста-Бланка, Испания
Дом 3 спальни
Коста-Бланка, Испания
3 Количество комнат 3 ванных комнат 174 м²
€ 449,099
Дом в Orihuela, Испания
Дом
Orihuela, Испания
175 м²
€ 289,073
Испания Коста Дорада г.Сегур де Калафель Дом в элитной урбанизации …
Квартира 3 спальни в Los Balcones, Испания
Квартира 3 спальни
Los Balcones, Испания
2 ванных комнат 94 м² 2/4 Этаж
€ 198,000
Только сейчас! Современный комплекс с апартаментами, располагающими просторными террасами и …
Вилла 3 спальни в Лос Алькасарес, Испания
Вилла 3 спальни
Лос Алькасарес, Испания
2 ванных комнат 84 м²
€ 294,000
Новый дом в Вильямартине, Коста Бланка, Испания - IV119135 3 спальни, 2 ванные комнаты. Площ…
Вилла 3 спальни в Altea, Испания
Вилла 3 спальни
Altea, Испания
4 ванных комнат 281 м² Количество этажей 3
€ 1,190,000
Предложение от которого трудно отказаться! На тихом испанском побережье Коста Бланка, в попу…
Таунхаус 3 спальни в Коста-Бланка, Испания
Таунхаус 3 спальни
Коста-Бланка, Испания
3 Количество комнат 3 ванных комнат 137 м²
€ 188,917
Квартира 3 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 282 м² 20/26 Этаж
€ 1,065,000
Представляем жилой комплекс Sunset Cliffs премиум класса в городе Бенидорм. Бенидорм самый к…
Квартира 3 спальни в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
2 ванных комнат
€ 500,000
Шикарный пентхаус в центре Playa de Aro️ Квартира 78м2 расположена в тихом  жилом ко…
Пентхаус 2 спальни в Рохалес, Испания
Пентхаус 2 спальни
Рохалес, Испания
2 ванных комнат 84 м²
€ 235,000
2 bedrooms, 2 bathroomsArea: 84 m2.Terrace: 5 m2, solarium: 73 m2.New Build.There is communa…
Вилла 3 спальни в Картахена, Испания
Вилла 3 спальни
Картахена, Испания
3 ванных комнат 254 м²
€ 2,400,000
The Villas are located in Cala Medina, known for its wild cliff, it is undoubtedly a paradis…
Вилла 4 спальни в Кальпе, Испания
Вилла 4 спальни
Кальпе, Испания
4 ванных комнат 300 м²
€ 495,321
Продается прекрасная вилла в средиземноморском стиле в Кальпе. В доме 2 этажа, 4 спальни, 4 …
Realting.com
Перейти