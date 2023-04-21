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Бунгало с видом на море в Orihuela, Испания

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13 объектов найдено
Бунгало 4 спальни в Dehesa de Campoamor, Испания
Бунгало 4 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
5 Количество комнат 2 ванных комнат 90 м² Количество этажей 2
€ 195,000
Предлагаем Вам бунгало в красивом и спокойном районе Playa Flamenca с четырьмя спальнями, дв…
Бунгало 3 спальни в Mil Palmeras, Испания
Бунгало 3 спальни
Mil Palmeras, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 196 м² 2/2 Этаж
€ 299,900
Представляем бунгало на верхнем этаже с собственным солярием в современном стиле в Pilar de …
Бунгало 2 спальни в Mil Palmeras, Испания
Бунгало 2 спальни
Mil Palmeras, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 148 м² 2/2 Этаж
€ 289,900
Комфортабельное бунгало на верхнем этаже с собственным солярием в современном стиле в Pilar …
Бунгало 2 спальни в Mil Palmeras, Испания
Бунгало 2 спальни
Mil Palmeras, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 148 м² 2/2 Этаж
€ 279,900
Представляем бунгало на верхнем этаже с собственным солярием в современном стиле в Pilar de …
Бунгало 2 спальни в Mil Palmeras, Испания
Бунгало 2 спальни
Mil Palmeras, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 145 м² 2/2 Этаж
€ 269,900
Комфортабельное бунгало на верхнем этаже с собственным солярием в современном стиле в Pilar …
Бунгало 2 спальни в Mil Palmeras, Испания
Бунгало 2 спальни
Mil Palmeras, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 150 м² 1/2 Этаж
€ 299,900
Представляем бунгало на нижнем этаже с собственным садом в современном стиле в Pilar de la H…
Бунгало 2 спальни в Mil Palmeras, Испания
Бунгало 2 спальни
Mil Palmeras, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 104 м² 1/2 Этаж
€ 269,900
Представляем бунгало на нижнем этаже с собственным садом в современном стиле в Pilar de la H…
Бунгало 2 спальни в Mil Palmeras, Испания
Бунгало 2 спальни
Mil Palmeras, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 163 м² 1/2 Этаж
€ 279,900
Бунгало на нижнем этаже с собственным садом в современном стиле в Pilar de la Horadada от за…
Бунгало 2 спальни в Mil Palmeras, Испания
Бунгало 2 спальни
Mil Palmeras, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 163 м² 1/2 Этаж
€ 289,900
Представляем бунгало на нижнем этаже с собственным садом в современном стиле в Pilar de la H…
Бунгало 2 спальни в Mil Palmeras, Испания
Бунгало 2 спальни
Mil Palmeras, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 95 м² 1/2 Этаж
€ 259,900
Представляем бунгало на нижнем этаже с собственным садом в современном стиле в Pilar de la H…
Бунгало 2 спальни в Mil Palmeras, Испания
Бунгало 2 спальни
Mil Palmeras, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 104 м² 1/2 Этаж
€ 249,900
Бунгало на нижнем этаже с собственным садом в современном стиле в Pilar de la Horadada от за…
Бунгало 3 спальни в Dehesa de Campoamor, Испания
Бунгало 3 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
2 ванных комнат 83 м²
€ 140,000
Продаётся бунгало в Ориуэла Косте в районе Campoamor. Общая площадь 83.00 м2, состоит из 4 к…
Бунгало 2 спальни в La Zenia, Испания
Бунгало 2 спальни
La Zenia, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 169 м² 2/2 Этаж
€ 269,000
Современное бунгало в элитной урбанизации в районе Ориуэла Коста. Это живописный курортный р…
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