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Квартиры с видом на море в Orihuela, Испания

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150 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Mil Palmeras, Испания
Квартира 3 спальни
Mil Palmeras, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 99 м² 3/3 Этаж
€ 469,900
Новый пентхаус в 200 метрах от моря в городе Торре де ла Орадада.Апартаменты на третьем этаж…
Квартира 3 спальни в Mil Palmeras, Испания
Квартира 3 спальни
Mil Palmeras, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 100 м² 2/3 Этаж
€ 299,900
Новые апартаменты в 200 метрах от моря в городе Торре де ла Орадада.Апарттаменты на втором э…
Квартира 2 спальни в Mil Palmeras, Испания
Квартира 2 спальни
Mil Palmeras, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 93 м² 1/3 Этаж
€ 229,900
Новые апартаменты в 200 метрах от моря в городе Торре де ла Орадада.Апарттаменты на первом э…
Квартира 2 спальни в Mil Palmeras, Испания
Квартира 2 спальни
Mil Palmeras, Испания
2 ванных комнат 93 м²
€ 229,000
Апартаменты в 50 м от моря в Торре-де-ла-Орадада, Коста Бланка Эксклюзивное здание всего с 1…
Квартира 3 спальни в Mil Palmeras, Испания
Квартира 3 спальни
Mil Palmeras, Испания
2 ванных комнат 97 м²
€ 269,000
Апартаменты в 50 м от моря в Торре-де-ла-Орадада, Коста Бланка Эксклюзивное здание всего с 1…
Квартира 3 спальни в Mil Palmeras, Испания
Квартира 3 спальни
Mil Palmeras, Испания
2 ванных комнат 99 м²
€ 469,000
Apartments 50m from the sea in Torre de la Horadada, Costa Blanca An exclusive apartment blo…
Квартира 2 спальни в Mil Palmeras, Испания
Квартира 2 спальни
Mil Palmeras, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 62 м² Количество этажей 2
€ 234,500
Предлагаем квартиру в прекрасном состоянии в городе Пилар-де-ла-Ородада.Квартира с двумя спа…
Квартира 2 спальни в La Zenia, Испания
Квартира 2 спальни
La Zenia, Испания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 119 м² 3/3 Этаж
€ 149,000
Представляем просторный пентхаус, расположенный в городе Ориуэла Коста, всего в 2 км от пляж…
Квартира 2 спальни в Villa Martin, Испания
Квартира 2 спальни
Villa Martin, Испания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 72 м² 1 Этаж
€ 127,000
В продаже современная квартира на нижнем этаже, расположенная в комплексе закрытого типа La …
Квартира 3 спальни в La Zenia, Испания
Квартира 3 спальни
La Zenia, Испания
1 ванных комнат 91 м²
€ 115,000
Просторная квартира, в углу, боковой вид на море, в двух шагах от Пасео Маритиму, Природных …
Квартира 2 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 104 м² 2/4 Этаж
€ 340,000
Расположение: Ориуэла Коста/Плайя Фламенка  Стоимость: от 340.000 € Дата сда…
Квартира 3 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 3 спальни
Orihuela, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 121 м² 2/4 Этаж
€ 355,000
Расположение: Ориуэла Коста/Плайя Фламенка  Стоимость: от 340.000 € Дата сда…
Квартира 3 спальни в Playa Flamenca I, Испания
Квартира 3 спальни
Playa Flamenca I, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 133 м² 2 Этаж
€ 345,000
Представляем апартаменты в закрытой урбанизации с бассейном в городе Торревьеха в районе Пун…
Квартира 2 спальни в La Zenia, Испания
Квартира 2 спальни
La Zenia, Испания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 66 м²
€ 210,000
Представляем комфортабельную квартиру в городе Торревьеха в районе Пунта Прима в жилом компл…
Квартира 3 спальни в Dehesa de Campoamor, Испания
Квартира 3 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 114 м² 1/4 Этаж
€ 289,000
Представляем современные апартаменты в новом жилом комплексе в Ориуэла.Квартира на нижнем эт…
Квартира 2 спальни в Dehesa de Campoamor, Испания
Квартира 2 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 87 м² 1/4 Этаж
€ 259,000
Представляем современные апартаменты в новом жилом комплексе в Ориуэла.Ориуэла – это райское…
Квартира 2 спальни в Dehesa de Campoamor, Испания
Квартира 2 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 87 м² 2/4 Этаж
€ 218,900
Представляем современные апартаменты в новом жилом комплексе в Ориуэла.Квартира на втором эт…
Квартира 2 спальни в Dehesa de Campoamor, Испания
Квартира 2 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 87 м² 3/4 Этаж
€ 262,900
Представляем современные апартаменты в новом жилом комплексе в Ориуэла.Ориуэла – это райское…
Квартира 2 спальни в Dehesa de Campoamor, Испания
Квартира 2 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 87 м² 4/4 Этаж
€ 350,900
Представляем современные апартаменты в новом жилом комплексе в Ориуэла.Ориуэла расположена н…
Квартира 2 спальни в Mil Palmeras, Испания
Квартира 2 спальни
Mil Palmeras, Испания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 112 м² 3/3 Этаж
€ 172,000
Представляем вам новую квартиру в новом доме в закрытом жилом комплексе от застройщика в рай…
Квартира 2 спальни в Mil Palmeras, Испания
Квартира 2 спальни
Mil Palmeras, Испания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 140 м² 1/3 Этаж
€ 167,000
Представляем вам новую квартиру в новом доме в закрытом жилом комплексе от застройщика в рай…
Квартира 2 спальни в Mil Palmeras, Испания
Квартира 2 спальни
Mil Palmeras, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 94 м² 1/3 Этаж
€ 176,000
Представляем вам новую квартиру в новом доме в закрытом жилом комплексе от застройщика в рай…
Квартира 2 спальни в Mil Palmeras, Испания
Квартира 2 спальни
Mil Palmeras, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 122 м² 2/3 Этаж
€ 192,000
Представляем вам новую квартиру в новом доме в закрытом жилом комплексе от застройщика в рай…
Квартира 1 спальня в Mil Palmeras, Испания
Квартира 1 спальня
Mil Palmeras, Испания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м² 3/3 Этаж
€ 145,000
Представляем вам новую квартиру в новом доме в закрытом жилом комплексе от застройщика в рай…
Квартира 2 спальни в Mil Palmeras, Испания
Квартира 2 спальни
Mil Palmeras, Испания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 112 м² 2/3 Этаж
€ 152,000
Представляем вам новую квартиру в новом доме в закрытом жилом комплексе от застройщика в рай…
Квартира 2 спальни в Mil Palmeras, Испания
Квартира 2 спальни
Mil Palmeras, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 136 м² 2 Этаж
€ 185,000
Представляем вам новую квартиру в новом доме в закрытом жилом комплексе от застройщика в рай…
Квартира 2 спальни в Mil Palmeras, Испания
Квартира 2 спальни
Mil Palmeras, Испания
2 ванных комнат 86 м²
€ 399,900
Новый жилой в Торре-де-ла-Орадада, Коста Бланка, Аликанте Мы рады наконец объявить, что стро…
Квартира 2 спальни в Villa Martin, Испания
Квартира 2 спальни
Villa Martin, Испания
2 ванных комнат 75 м²
€ 289,590
Апартаменты в Ориуэла Коста, Коста Бланка 24 дома с прекрасными местами общего пользования, …
Квартира 3 спальни в Villa Martin, Испания
Квартира 3 спальни
Villa Martin, Испания
2 ванных комнат 93 м²
€ 342,590
Апартаменты в Ориуэла Коста, Коста Бланка 24 дома с прекрасными местами общего пользования, …
Квартира 2 спальни в Villa Martin, Испания
Квартира 2 спальни
Villa Martin, Испания
2 ванных комнат 75 м²
€ 441,180
Пентхаусы в Ориуэла Коста, Коста Бланка 24 дома с прекрасными местами общего пользования, зе…
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