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Квартиры с видом на горы в Orihuela, Испания

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3 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 3 спальни
Orihuela, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 124 м² 2/4 Этаж
€ 382,000
Расположение: Ориуэла Коста/Плайя Фламенка  Стоимость: от 340.000 € Дата сда…
Квартира 3 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 3 спальни
Orihuela, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 138 м² 1/4 Этаж
€ 400,000
Расположение: Ориуэла Коста/Плайя Фламенка  Стоимость: от 340.000 € Дата сда…
Квартира 3 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 3 спальни
Orihuela, Испания
1 ванных комнат 120 м²
€ 92,500
Это прекрасная возможность приобрести большую квартиру с 3 спальнями по действительно хороше…
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