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Дома с видом на море в Ojen, Испания

2 объекта найдено
Дом 4 спальни в Ojen, Испания
Дом 4 спальни
Ojen, Испания
Комнаты 4
Площадь 200 м²
€ 1,295,000
Вилла 5 спален с видом на поле для гольфа в Ojen, Испания
Вилла 5 спален с видом на поле для гольфа
Ojen, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 635 м²
€ 2,895,000
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