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Купить недвижимость в Новельда, Испания

8 объектов найдено
Квартира 2 спальнив Новельда, Испания
Квартира 2 спальни
Новельда, Испания
2 ванных комнат 88 м²
€ 310,000
Апартаменты состоят из двух двухэтажных зданий с 24 парковочными местами на открытом воздухе…
Вилла 3 спальнив Новельда, Испания
Вилла 3 спальни
Новельда, Испания
2 ванных комнат 209 м²
€ 393,000
Виллы стратегически расположены в самом центре провинции Аликанте. Они находятся в 10 минута…
Вилла 2 спальнив Новельда, Испания
Вилла 2 спальни
Новельда, Испания
2 ванных комнат 194 м²
€ 355,000
Виллы стратегически расположены в самом центре провинции Аликанте. Они находятся в 10 минута…
Квартира 2 спальнив Новельда, Испания
Квартира 2 спальни
Новельда, Испания
88 м²
€ 310,000
Апартаменты состоят из двух двухэтажных зданий с 24 парковочными местами на открытом воздух…
Квартира 4 спальнив Новельда, Испания
Квартира 4 спальни
Новельда, Испания
3 ванных комнат 255 м²
€ 1,190,000
СОВЕРШЕННО НОВАЯ ВИЛЛА В ГОЛЬФ-КУРОРТЕ FONT DEL LLOP !!!~ ~ Эта вилла мечты, расположенная н…
Квартира 4 спальнив Новельда, Испания
Квартира 4 спальни
Новельда, Испания
3 ванных комнат 255 м²
€ 1,190,000
СОВЕРШЕННО НОВАЯ ВИЛЛА В ГОЛЬФ-КУРОРТЕ FONT DEL LLOP !!!~ ~ Эта вилла мечты, расположенная н…
Квартира 4 спальнив Новельда, Испания
Квартира 4 спальни
Новельда, Испания
3 ванных комнат 255 м²
€ 1,190,000
СОВЕРШЕННО НОВАЯ ВИЛЛА В ГОЛЬФ-КУРОРТЕ FONT DEL LLOP !!!~ ~ Эта вилла мечты, расположенная н…
Дом 6 спаленв Новельда, Испания
Дом 6 спален
Новельда, Испания
7 ванных комнат 2 500 м²
€ 6,000,000
Предложение от которого сложно отказаться! Великолепная усадьба, построенная в XV веке, мест…
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