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Дома в Noroeste, Испания

Calasparra
13
15 объектов найдено
Вилла 3 спальни в Calasparra, Испания
Вилла 3 спальни
Calasparra, Испания
2 ванных комнат 121 м²
€ 425,000
Амбициозный проект, расположенный в Каласпарре, Мерсия, состоящий из отдельно стоящих вилл, …
Вилла 3 спальни в Calasparra, Испания
Вилла 3 спальни
Calasparra, Испания
2 ванных комнат 136 м²
€ 350,000
Проект, расположенный в Каласпарре, Мурсия, состоящий из независимых вилл на одном этаже с у…
Вилла 3 спальни в Calasparra, Испания
Вилла 3 спальни
Calasparra, Испания
2 ванных комнат 118 м²
€ 297,000
Амбициозный проект, расположенный в Каласпарре, Мерсия, состоящий из отдельно стоящих вилл, …
Вилла 3 спальни в Calasparra, Испания
Вилла 3 спальни
Calasparra, Испания
3 ванных комнат 121 м²
€ 425,000
Виллы на продажу в Каласпарре, регион Мурсия Расположен в жилом комплексе с 215 независимыми…
Вилла 3 спальни в Calasparra, Испания
Вилла 3 спальни
Calasparra, Испания
2 ванных комнат 119 м²
€ 309,000
Виллы на продажу в Каласпарре, регион Мурсия Расположен в жилом комплексе с 215 независимыми…
Вилла 3 спальни в Calasparra, Испания
Вилла 3 спальни
Calasparra, Испания
2 ванных комнат 257 м²
€ 375,000
Виллы на продажу в Каласпарре, регион Мурсия Расположен в жилом комплексе с 215 независимыми…
Вилла 3 спальни в Calasparra, Испания
Вилла 3 спальни
Calasparra, Испания
2 ванных комнат 102 м²
€ 275,000
Виллы на продажу в Каласпарре, регион Мурсия Расположен в жилом комплексе с 215 независимыми…
Вилла 3 спальни в Calasparra, Испания
Вилла 3 спальни
Calasparra, Испания
2 ванных комнат 121 м²
€ 425,000
Уникальное место в одном из самых желанных районов северо-западной части Мурсии, в привилег…
Вилла 4 спальни в Calasparra, Испания
Вилла 4 спальни
Calasparra, Испания
3 ванных комнат 137 м²
€ 459,000
Уникальное место в одном из самых желанных районов северо-западной части Мурсии, в привилег…
Дом 3 спальни в Calasparra, Испания
Дом 3 спальни
Calasparra, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 118 м² Количество этажей 1
€ 297,000
Представляем виллу в новом жилом комплексе отдельных роскошных вилл в городе Каласпарра. Гор…
Дом 3 спальни в Calasparra, Испания
Дом 3 спальни
Calasparra, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 102 м² Количество этажей 1
€ 269,000
Представляем виллу в новом жилом комплексе отдельных роскошных вилл в урбанизации Vega Hills…
Дом 3 спальни в Calasparra, Испания
Дом 3 спальни
Calasparra, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 102 м² Количество этажей 1
€ 277,000
Представляем виллу в новом жилом комплексе отдельных роскошных вилл в урбанизации Vega Hills…
Дом 2 спальни в Calasparra, Испания
Дом 2 спальни
Calasparra, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 119 м² Количество этажей 1
€ 320,000
Представляем виллу в новом жилом комплексе отдельных роскошных вилл в городе Каласпарра. Гор…
Дом 2 спальни в Calasparra, Испания
Дом 2 спальни
Calasparra, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 119 м² Количество этажей 1
€ 305,000
Представляем виллу в новом жилом комплексе отдельных роскошных вилл в городе Каласпарра. Гор…
Дом 3 спальни в Calasparra, Испания
Дом 3 спальни
Calasparra, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 102 м² Количество этажей 1
€ 262,000
Представляем виллу в новом жилом комплексе отдельных роскошных вилл в городе Каласпарра. Гор…

Параметры недвижимости в Noroeste, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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