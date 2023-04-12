Купить недвижимость в Испании

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Квартира 1 спальня
Comarca de Valencia, Испания
1 ванных комнат
60 м²
€ 154,000
ARIZA BUILDING — это комплекс, состоящий из 10 домов с большими окнами, обеспечива…
Вилла 4 спальни
Барселонес, Испания
4 Количество комнат
4 ванных комнат
747 м²
€ 9,000,000
Продается вилла в Жироне Барселона.
Вилла 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
85 м²
€ 231,000
Вилла в Дайя-Вьеха. 2 спальни. 2 ванные комнаты. Южная сторона. 85 кв. м. Пол…
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
76 м²
3 Этаж
€ 190,000
Продается современная квартира на 3 этаже с частным солярием и туристической лицензией. П…
Квартира
Барселонес, Испания
€ 600
Шале 4 спальни
Аликанте, Испания
11 Количество комнат
3 ванных комнат
336 м²
Количество этажей 4
€ 790,000
Продается новая вилла на первой линии - Albufereta Продается сказочная новая вилла с 336 …
Таунхаус 3 спальни
Марбелья, Испания
2 ванных комнат
142 м²
€ 625,000
Новый комплекс из 36 таунхаусов с 3 и 4 спальнями на двух уровнях, на цокольном и втором эта…
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат
78 м²
€ 252,800
КВАРТИРА В ЗАКРЫТОЙ УРБАНИЗАЦИИ В ТОРРЕВЬЕХЕ, В 700 М ОТ ПЛЯЖА В квартире 2 спальни, 2 ванн…
Таунхаус 3 спальни
Busot, Испания
2 ванных комнат
130 м²
€ 230,000
НОВЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ В БУСОТЕ. Новое строительство двухквартирных домов и двухквартирных домов в…
Таунхаус 2 спальни
Busot, Испания
2 ванных комнат
84 м²
€ 186,000
Новостройка таунхаусов и таунхаусов в Бусоте. Красивый таунхаус с 2 спальнями, построенный …
Пентхаус 2 спальни
Sant Joan d Alacant, Испания
2 ванных комнат
79 м²
€ 260,200
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В САН-ХУАН-ДЕ-АЛИКАНТЕ. . Новый жилой комплекс из 82 эксклюзивных квартир с…
Пентхаус 3 спальни
Sant Joan d Alacant, Испания
2 ванных комнат
87 м²
€ 344,000
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В САН-ХУАН-ДЕ-АЛИКАНТЕ. . Новый жилой комплекс из 82 эксклюзивных квартир с…
Квартира 4 спальни
Sant Joan d Alacant, Испания
3 ванных комнат
112 м²
€ 366,500
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В САН-ХУАН-ДЕ-АЛИКАНТЕ. . Новый жилой комплекс из 82 эксклюзивных квартир с…
Квартира 3 спальни
Sant Joan d Alacant, Испания
2 ванных комнат
94 м²
€ 373,000
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В САН-ХУАН-ДЕ-АЛИКАНТЕ. . Новый жилой комплекс из 82 эксклюзивных квартир с…
Квартира 2 спальни
Sant Joan d Alacant, Испания
2 ванных комнат
81 м²
€ 322,000
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В САН-ХУАН-ДЕ-АЛИКАНТЕ. . Новый жилой комплекс из 82 эксклюзивных квартир с…
Квартира 3 спальни
Sant Joan d Alacant, Испания
2 ванных комнат
87 м²
€ 305,500
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В САН-ХУАН-ДЕ-АЛИКАНТЕ. . Новый жилой комплекс из 82 эксклюзивных квартир с…
Квартира 2 спальни
Sant Joan d Alacant, Испания
2 ванных комнат
79 м²
€ 241,700
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В САН-ХУАН-ДЕ-АЛИКАНТЕ. . Новый жилой комплекс из 82 эксклюзивных квартир с 1…
Квартира 2 спальни
Аликанте, Испания
2 ванных комнат
91 м²
€ 276,000
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В ГОРОДЕ АЛИКАНТЕ. . Великолепный новый жилой комплекс из 60 квартир с 2 и …
Квартира 3 спальни
Аликанте, Испания
2 ванных комнат
115 м²
€ 280,000
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В ГОРОДЕ АЛИКАНТЕ. . Великолепный новый жилой комплекс из 60 квартир с 2 и 3 …
Квартира 2 спальни
Аликанте, Испания
1 ванных комнат
71 м²
€ 212,000
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В ГОРОДЕ АЛИКАНТЕ. . Великолепный новый жилой комплекс из 60 квартир с 2 и …
Бунгало 2 спальни
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
2 ванных комнат
84 м²
€ 294,002
НОВЫЕ БУНГАЛО АПАРТАМЕНТЫ В СЬЮДАД КЕСАДА. . Новый жилой двухэтажный комплекс из бунгало-апа…
Бунгало 2 спальни
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
2 ванных комнат
86 м²
€ 299,000
НОВЫЕ БУНГАЛО В СЬЮДАД-КЕСАДА. Недавно построенные апартаменты на первом этаже распределены…
Квартира 2 спальни
Sant Joan d Alacant, Испания
2 ванных комнат
92 м²
€ 278,000
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В САН-ХУАН-ДЕ-АЛИКАНТЕ. Новый жилой комплекс в Сан-Хуан-де-Аликанте предлага…
Квартира 2 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат
78 м²
€ 198,290
Квартира в Лос-Алькасарес с 2 спальнями, 2 ванными комнатами, кухней, открытой для гостиной,…
Квартира 3 спальни
Sant Joan d Alacant, Испания
2 ванных комнат
103 м²
€ 392,000
КВАРТИРЫ В НОВОСТРОЙКЕ В САН-ХУАН-ДЕ-АЛИКАНТЕ . . Новый жилой комплекс в Сан-Хуан-де-Алик…
Квартира 1 спальня
Бенидорм, Испания
1 ванных комнат
76 м²
€ 380,000
ДОМА С ВИДОМ НА МОРЕ НА ПЛЯЖЕ ПОНИЕНТЕ В БЕНИДОРМЕ! Дома с 1, 2, 3 и 4 спальнями с видом на…
Пентхаус 2 спальни
Rojales, Испания
2 ванных комнат
94 м²
€ 301,885
НОВЫЕ БУНГАЛО В СЬЮДАД-КЕСАДА. . Новое строительство 2- и 3-комнатных квартир на 2 этажах: п…
Бунгало 2 спальни
Rojales, Испания
2 ванных комнат
88 м²
€ 302,500
НОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ БУНГАЛО В СЬЮДАД-КЕСАДА. . Новое строительство жилых квартир с 2 и 3 спал…
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
2 ванных комнат
108 м²
€ 478,250
Квартира на первом этаже в частной резиденции в Гуардамар-дель-Сегура, всего в 2 минутах ход…
Квартира 3 спальни
Los Balcones, Испания
2 ванных комнат
88 м²
€ 247,000
Квартира с садом на первом этаже с 3 спальнями и 2 ванными комнатами в закрытом комплексе с …
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