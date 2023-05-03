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Дома в Mutxamel, Испания

27 объектов найдено
Шале в Mutxamel, Испания
Шале
Mutxamel, Испания
480 м²
€ 890,000
Inmobiliaria Casamayor представляет вам эту великолепную виллу для продажи в Muchamiel, кото…
Вилла 3 спальни в Mutxamel, Испания
Вилла 3 спальни
Mutxamel, Испания
3 ванных комнат 119 м²
€ 425,000
Жилой комплекс, состоящий из отдельных вилл, расположенный в урбанизации Ла-Котовета, в Мутк…
Вилла 5 спален в Mutxamel, Испания
Вилла 5 спален
Mutxamel, Испания
4 ванных комнат 192 м²
€ 399,900
Отдельная вилла с большим участком и частным бассейном в лучшем жилом районе Муксамель, Ла-А…
Дом 3 спальни в Mutxamel, Испания
Дом 3 спальни
Mutxamel, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 119 м² Количество этажей 2
€ 495,000
Представляем потрясающее шале в красивом современном жилом комплексе в городе Mutxamel. Комп…
Дом 3 спальни в Mutxamel, Испания
Дом 3 спальни
Mutxamel, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 165 м² Количество этажей 2
€ 425,000
Представляем потрясающее шале в красивом современном жилом комплексе в городе Mutxamel.Компл…
Бунгало 4 спальни в Mutxamel, Испания
Бунгало 4 спальни
Mutxamel, Испания
3 ванных комнат 192 м²
€ 400,000
Продаётся бунгало в Mutxamel в районе Mutxamel. Общая площадь 192.00 м2, участок 500 м2, бун…
Вилла 4 спальни в Mutxamel, Испания
Вилла 4 спальни
Mutxamel, Испания
2 ванных комнат 257 м²
€ 375,000
Независимая вилла площадью 250 метров в эксклюзивной урбанизации Ла-Бланка, в муниципалитет…
Вилла 3 спальни в Mutxamel, Испания
Вилла 3 спальни
Mutxamel, Испания
3 ванных комнат 118 м²
€ 440,000
Продаётся дом в Mutxamel в районе Bonalba-Cotoveta. Общая площадь 118.00 м2, участок 550 м2,…
Вилла 3 спальни в Mutxamel, Испания
Вилла 3 спальни
Mutxamel, Испания
3 ванных комнат 118 м²
€ 440,000
Строительство автономных вилл новой постройки, с частными бассейнами и современной отделкой.…
Вилла 3 спальни в Mutxamel, Испания
Вилла 3 спальни
Mutxamel, Испания
3 ванных комнат 118 м²
€ 440,000
Строительство автономных вилл новой постройки, с частными бассейнами и современной отделкой.…
Вилла 3 спальни в Mutxamel, Испания
Вилла 3 спальни
Mutxamel, Испания
3 ванных комнат 118 м²
€ 440,000
Строительство автономных вилл новой постройки, с частными бассейнами и современной отделкой.…
Вилла 4 спальни в Mutxamel, Испания
Вилла 4 спальни
Mutxamel, Испания
3 ванных комнат 200 м²
€ 380,000
Продается вилла в Bonalba Golf, Аликанте. Великолепная вилла на продажу в Bonalba Golf, Али…
Вилла 4 спальни в Mutxamel, Испания
Вилла 4 спальни
Mutxamel, Испания
3 ванных комнат 268 м²
€ 395,000
Продается двухквартирная вилла в Алмаджаде, Мухамиэль. Этот красивый двухквартирный дом рас…
Вилла 4 спальни в Mutxamel, Испания
Вилла 4 спальни
Mutxamel, Испания
3 ванных комнат 200 м²
€ 450,000
Продается вилла в Bonalba Golf, Аликанте. Великолепная вилла на продажу в Bonalba Golf, Алик…
Вилла 5 спален в Mutxamel, Испания
Вилла 5 спален
Mutxamel, Испания
2 ванных комнат 530 м²
€ 1,000,000
Продаётся дом в Mutxamel в районе Bonalba-Cotoveta. Общая площадь 530.00 м2, участок 100000 …
Вилла 3 спальни в Mutxamel, Испания
Вилла 3 спальни
Mutxamel, Испания
2 ванных комнат 113 м² 1 Этаж
€ 559,900
НОВАЯ ВИЛЛА В БУСОТЕ Красивая новая вилла с частным бассейном в Бусоте. Вилла построена на…
Вилла 6 спален в Mutxamel, Испания
Вилла 6 спален
Mutxamel, Испания
3 ванных комнат 300 м²
€ 450,000
Индивидуальная вилла на продажу в Bonalba Golf, Muchamiel, Аликанте, Коста Бланка. Впечатляю…
Вилла 5 спален в Mutxamel, Испания
Вилла 5 спален
Mutxamel, Испания
5 ванных комнат 286 м²
€ 450,000
Идеальное место для большой семьи! Входя в дверь, вы окунетесь в прекрасную атмосферу дома с…
Вилла 4 спальни в Mutxamel, Испания
Вилла 4 спальни
Mutxamel, Испания
2 ванных комнат 193 м²
€ 365,000
На продаже дом который расположен на участке 1200 метров, ровной квадратной формы, отлично п…
Вилла 3 спальни в Mutxamel, Испания
Вилла 3 спальни
Mutxamel, Испания
3 ванных комнат 118 м²
€ 440,000
Строительство автономных вилл новой постройки, с частными бассейнами и современной отделкой.…
Бунгало 4 спальни в Mutxamel, Испания
Бунгало 4 спальни
Mutxamel, Испания
3 ванных комнат
€ 231,000
Бунгало в Мучамель ID D11728
Вилла 3 спальни в Mutxamel, Испания
Вилла 3 спальни
Mutxamel, Испания
3 ванных комнат
€ 295,000
Дом в Мучамель ID D12425
Вилла 3 спальни в Mutxamel, Испания
Вилла 3 спальни
Mutxamel, Испания
3 ванных комнат 150 м²
€ 525,000
Luxury villas in Cotoveta, Alicante They have a plot and private pool, 3 bedrooms, 2 bathroo…
Вилла 3 спальни в Mutxamel, Испания
Вилла 3 спальни
Mutxamel, Испания
3 ванных комнат 150 м²
€ 495,000
Роскошные виллы в Котовете, Аликанте. У них есть участок и частный бассейн, спальни 3, ванны…
Вилла 3 спальни в Mutxamel, Испания
Вилла 3 спальни
Mutxamel, Испания
3 ванных комнат 150 м²
€ 425,000
Роскошные виллы в Котовете, Аликанте. У них есть участок и частный бассейн, спальни 3, ванны…
Вилла 7 спален в Mutxamel, Испания
Вилла 7 спален
Mutxamel, Испания
13 ванных комнат 900 м²
€ 1,695,000
Вашему вниманию представлена "Torre Rey Jaume I" (Крепость Короля Хайме I) - это своеобразно…
Вилла 8 спален в Mutxamel, Испания
Вилла 8 спален
Mutxamel, Испания
4 ванных комнат 520 м²
€ 580,000
Предлагаем превосходную виллу в спокойном районе Мучамель, всего в 3 км от песчаного пляжа.Н…
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