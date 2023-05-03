ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Испании
Новые дома в Испании
Все новостройки в Испании
8
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Испании
Жилая
Квартира в Испании
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в Испании
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки в Испании
Элитная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Испании
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Испании
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Кондо
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Валенсия
Провинция Аликанте
Mutxamel
Шале
Шале с видом на море в Mutxamel, Испания
Шале
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Вилла 6 спален
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
9 ванных комнат
3 500 м²
Цена по запросу
Шанс: Уникальная и редкая возможность стать владельцем собственного рая в 30 минутах езды от…
Квартира 4 спальни
Барселона, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
135 м²
€ 840,649
Квартира в первой линии с видом на море в одном из лучших комплексов района Диагональ…
Вилла 4 спальни
Кальпе, Испания
3 ванных комнат
292 м²
Количество этажей 2
€ 774,000
Эта великолепная двухэтажная вилла в современном стиле с видом на море и Пеньон де Ифач. Рас…
Дом 3 спальни
Rojales, Испания
114 м²
€ 412,417
Вилла, отличающаяся своим колониальным средиземноморским стилем, 3 спальни и возможность сд…
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
2 ванных комнат
96 м²
1 Этаж
€ 267,885
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В ЭЛЬ-РАСО, ГВАРДАМАР-ДЕЛЬ-СЕГУРА Новый жилой комплекс апартаментов в соврем…
Вилла 3 спальни
Барселона, Испания
3 ванных комнат
305 м²
€ 476,398
Эксклюзивная вилла в стиле модерн с частным бассейном и панорамным видом на море. Состоит из…
Вилла 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
2 ванных комнат
100 м²
€ 330,000
Новый комплекс из независимых вилл в Полопе. Красивые виллы распределены на одном этаже, име…
Квартира 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
2 ванных комнат
113 м²
€ 283,610
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ТОРРЕ-ДЕ-ЛА-ОРАДАДА ~ ~ Новый жилой комплекс апартаментов, пентхаусов…
Коттедж
Марбелья, Испания
180 м²
€ 722,990
Nueva Promoción: Precios desde & euro; & nbsp; 800 000 гаста & евро; & amp; nbsp; 850 000. […
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
77 м²
2/7 Этаж
€ 283,300
В продаже новая квартира в городе Финестрат.Находится в красивом жилом комплексе закрытого т…
Вилла 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
4 ванных комнат
228 м²
Количество этажей 2
€ 399,900
Новый проект из 13 современных вилл в городе Ла Нусия. Детально разработанные комфортабельны…
Квартира 3 спальни
Аликанте, Испания
1 ванных комнат
84 м²
5 Этаж
€ 186,845
Центральный дом на продажу рядом с Rambla de Méndez Núñez, имеет гостин…
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты