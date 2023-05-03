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Испания
Валенсия
Провинция Аликанте
Mutxamel
Жильё в Mutxamel, Испания
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29 объектов найдено
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Шале
Mutxamel, Испания
480 м²
€ 890,000
Inmobiliaria Casamayor представляет вам эту великолепную виллу для продажи в Muchamiel, кото…
Вилла 3 спальни
Mutxamel, Испания
3 ванных комнат
119 м²
€ 425,000
Жилой комплекс, состоящий из отдельных вилл, расположенный в урбанизации Ла-Котовета, в Мутк…
Квартира 3 спальни
Mutxamel, Испания
1 ванных комнат
114 м²
4 Этаж
€ 110,000
Продаётся aпартамент в Mutxamel в районе Mutxamel, располагается на 4 этаже. Общая площадь 1…
Вилла 5 спален
Mutxamel, Испания
4 ванных комнат
192 м²
€ 399,900
Отдельная вилла с большим участком и частным бассейном в лучшем жилом районе Муксамель, Ла-А…
Дом 3 спальни
Mutxamel, Испания
4 Количество комнат
3 ванных комнат
119 м²
Количество этажей 2
€ 495,000
Представляем потрясающее шале в красивом современном жилом комплексе в городе Mutxamel. Комп…
Дом 3 спальни
Mutxamel, Испания
4 Количество комнат
3 ванных комнат
165 м²
Количество этажей 2
€ 425,000
Представляем потрясающее шале в красивом современном жилом комплексе в городе Mutxamel.Компл…
Бунгало 4 спальни
Mutxamel, Испания
3 ванных комнат
192 м²
€ 400,000
Продаётся бунгало в Mutxamel в районе Mutxamel. Общая площадь 192.00 м2, участок 500 м2, бун…
Вилла 4 спальни
Mutxamel, Испания
2 ванных комнат
257 м²
€ 375,000
Независимая вилла площадью 250 метров в эксклюзивной урбанизации Ла-Бланка, в муниципалитет…
Вилла 3 спальни
Mutxamel, Испания
3 ванных комнат
118 м²
€ 440,000
Продаётся дом в Mutxamel в районе Bonalba-Cotoveta. Общая площадь 118.00 м2, участок 550 м2,…
Вилла 3 спальни
Mutxamel, Испания
3 ванных комнат
118 м²
€ 440,000
Строительство автономных вилл новой постройки, с частными бассейнами и современной отделкой.…
Вилла 3 спальни
Mutxamel, Испания
3 ванных комнат
118 м²
€ 440,000
Строительство автономных вилл новой постройки, с частными бассейнами и современной отделкой.…
Вилла 3 спальни
Mutxamel, Испания
3 ванных комнат
118 м²
€ 440,000
Строительство автономных вилл новой постройки, с частными бассейнами и современной отделкой.…
Вилла 4 спальни
Mutxamel, Испания
3 ванных комнат
200 м²
€ 380,000
Продается вилла в Bonalba Golf, Аликанте. Великолепная вилла на продажу в Bonalba Golf, Али…
Вилла 4 спальни
Mutxamel, Испания
3 ванных комнат
268 м²
€ 395,000
Продается двухквартирная вилла в Алмаджаде, Мухамиэль. Этот красивый двухквартирный дом рас…
Вилла 4 спальни
Mutxamel, Испания
3 ванных комнат
200 м²
€ 450,000
Продается вилла в Bonalba Golf, Аликанте. Великолепная вилла на продажу в Bonalba Golf, Алик…
Вилла 5 спален
Mutxamel, Испания
2 ванных комнат
530 м²
€ 1,000,000
Продаётся дом в Mutxamel в районе Bonalba-Cotoveta. Общая площадь 530.00 м2, участок 100000 …
Вилла 3 спальни
Mutxamel, Испания
2 ванных комнат
113 м²
1 Этаж
€ 559,900
НОВАЯ ВИЛЛА В БУСОТЕ Красивая новая вилла с частным бассейном в Бусоте. Вилла построена на…
Вилла 6 спален
Mutxamel, Испания
3 ванных комнат
300 м²
€ 450,000
Индивидуальная вилла на продажу в Bonalba Golf, Muchamiel, Аликанте, Коста Бланка. Впечатляю…
Квартира 3 спальни
Mutxamel, Испания
1 ванных комнат
115 м²
2 Этаж
€ 155,000
Продаётся aпартамент в Mutxamel в районе Centro, располагается на 2 этаже. Общая площадь 115…
Вилла 5 спален
Mutxamel, Испания
5 ванных комнат
286 м²
€ 450,000
Идеальное место для большой семьи! Входя в дверь, вы окунетесь в прекрасную атмосферу дома с…
Вилла 4 спальни
Mutxamel, Испания
2 ванных комнат
193 м²
€ 365,000
На продаже дом который расположен на участке 1200 метров, ровной квадратной формы, отлично п…
Вилла 3 спальни
Mutxamel, Испания
3 ванных комнат
118 м²
€ 440,000
Строительство автономных вилл новой постройки, с частными бассейнами и современной отделкой.…
Бунгало 4 спальни
Mutxamel, Испания
3 ванных комнат
€ 231,000
Бунгало в Мучамель ID D11728
Вилла 3 спальни
Mutxamel, Испания
3 ванных комнат
€ 295,000
Дом в Мучамель ID D12425
Вилла 3 спальни
Mutxamel, Испания
3 ванных комнат
150 м²
€ 525,000
Luxury villas in Cotoveta, Alicante They have a plot and private pool, 3 bedrooms, 2 bathroo…
Вилла 3 спальни
Mutxamel, Испания
3 ванных комнат
150 м²
€ 495,000
Роскошные виллы в Котовете, Аликанте. У них есть участок и частный бассейн, спальни 3, ванны…
Вилла 3 спальни
Mutxamel, Испания
3 ванных комнат
150 м²
€ 425,000
Роскошные виллы в Котовете, Аликанте. У них есть участок и частный бассейн, спальни 3, ванны…
Вилла 7 спален
Mutxamel, Испания
13 ванных комнат
900 м²
€ 1,695,000
Вашему вниманию представлена "Torre Rey Jaume I" (Крепость Короля Хайме I) - это своеобразно…
Вилла 8 спален
Mutxamel, Испания
4 ванных комнат
520 м²
€ 580,000
Предлагаем превосходную виллу в спокойном районе Мучамель, всего в 3 км от песчаного пляжа.Н…
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