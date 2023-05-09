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Виллы в Мурсия, Испания

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50 объектов найдено
Вилла 5 спален в Мурсия, Испания
Вилла 5 спален
Мурсия, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 198 м²
€ 195,000
Вилла 3 спальни в Мурсия, Испания
Вилла 3 спальни
Мурсия, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
€ 290,000
Вилла 3 спальни в Мурсия, Испания
Вилла 3 спальни
Мурсия, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
€ 241,000
Вилла 2 спальни в Мурсия, Испания
Вилла 2 спальни
Мурсия, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
€ 195,000
Вилла 5 спален в Мурсия, Испания
Вилла 5 спален
Мурсия, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 630 м²
€ 1,413,000
Вилла 4 спальни в Мурсия, Испания
Вилла 4 спальни
Мурсия, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 236 м²
€ 781,000
Вилла 4 спальни в Мурсия, Испания
Вилла 4 спальни
Мурсия, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
€ 665,000
Вилла 3 спальни в Мурсия, Испания
Вилла 3 спальни
Мурсия, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 427 м²
€ 627,000
Вилла 3 спальни в Мурсия, Испания
Вилла 3 спальни
Мурсия, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
€ 215,000
Вилла 3 спальни в Мурсия, Испания
Вилла 3 спальни
Мурсия, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
€ 235,000
Вилла 3 спальни в Мурсия, Испания
Вилла 3 спальни
Мурсия, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 148 м²
€ 627,000
Вилла 4 спальни в Мурсия, Испания
Вилла 4 спальни
Мурсия, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 202 м²
€ 781,000
Вилла 4 спальни в Мурсия, Испания
Вилла 4 спальни
Мурсия, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 195 м²
€ 665,500
Вилла 5 спален в Мурсия, Испания
Вилла 5 спален
Мурсия, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 283 м²
€ 1,413,500
Вилла 3 спальни в Мурсия, Испания
Вилла 3 спальни
Мурсия, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 148 м²
€ 627,000
Вилла 3 спальни в Мурсия, Испания
Вилла 3 спальни
Мурсия, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
€ 235,000
Вилла 4 спальни в Мурсия, Испания
Вилла 4 спальни
Мурсия, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 202 м²
€ 781,000
Вилла 5 спален в Мурсия, Испания
Вилла 5 спален
Мурсия, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 283 м²
€ 1,413,500
Вилла 4 спальни в Мурсия, Испания
Вилла 4 спальни
Мурсия, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 195 м²
€ 665,500
Вилла 3 спальни в Мурсия, Испания
Вилла 3 спальни
Мурсия, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 148 м²
€ 627,000
Вилла 3 спальни в Мурсия, Испания
Вилла 3 спальни
Мурсия, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
€ 235,000
Вилла 4 спальни в Мурсия, Испания
Вилла 4 спальни
Мурсия, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 202 м²
€ 781,000
Вилла 5 спален в Мурсия, Испания
Вилла 5 спален
Мурсия, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 283 м²
€ 1,413,500
Вилла 4 спальни в Мурсия, Испания
Вилла 4 спальни
Мурсия, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 195 м²
€ 665,500
Вилла 4 спальни в Мурсия, Испания
Вилла 4 спальни
Мурсия, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 304 м²
€ 525,800
Вилла 2 спальни в Мурсия, Испания
Вилла 2 спальни
Мурсия, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
€ 319,550
Вилла 3 спальни в Мурсия, Испания
Вилла 3 спальни
Мурсия, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 301 м²
€ 536,250
Вилла 3 спальни в Мурсия, Испания
Вилла 3 спальни
Мурсия, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 231 м²
€ 401,500
Вилла 6 спален в Мурсия, Испания
Вилла 6 спален
Мурсия, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 369 м²
€ 919,000
Вилла 4 спальни в Мурсия, Испания
Вилла 4 спальни
Мурсия, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 203 м²
€ 544,000

Параметры недвижимости в Мурсия, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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