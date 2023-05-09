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Таунхаусы в Мурсия, Испания

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11 объектов найдено
Таунхаус 3 спальни в Мурсия, Испания
Таунхаус 3 спальни
Мурсия, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
€ 215,000
Таунхаус 2 спальни в Мурсия, Испания
Таунхаус 2 спальни
Мурсия, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
€ 220,000
Таунхаус 3 спальни в Мурсия, Испания
Таунхаус 3 спальни
Мурсия, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
€ 270,000
Таунхаус 3 спальни в Мурсия, Испания
Таунхаус 3 спальни
Мурсия, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
€ 270,000
Таунхаус 2 спальни в Мурсия, Испания
Таунхаус 2 спальни
Мурсия, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
€ 220,000
Таунхаус 3 спальни в Мурсия, Испания
Таунхаус 3 спальни
Мурсия, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
€ 270,000
Таунхаус 2 спальни в Мурсия, Испания
Таунхаус 2 спальни
Мурсия, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
€ 220,000
Таунхаус 3 спальни в Мурсия, Испания
Таунхаус 3 спальни
Мурсия, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
€ 257,800
Таунхаус 2 спальни в Мурсия, Испания
Таунхаус 2 спальни
Мурсия, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
€ 195,000
Таунхаус 2 спальни в Мурсия, Испания
Таунхаус 2 спальни
Мурсия, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
€ 85,000
Таунхаус 3 спальни в Мурсия, Испания
Таунхаус 3 спальни
Мурсия, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
€ 89,900

Параметры недвижимости в Мурсия, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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