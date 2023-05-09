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Купить квартиры в Мурсии, Испания

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2 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Мурсия, Испания
Квартира 2 спальни
Мурсия, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
€ 89,900
Квартира 1 спальня в Мурсия, Испания
Квартира 1 спальня
Мурсия, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
€ 64,900

Параметры недвижимости в Мурсия, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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