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Жильё в Menorca, Испания

4 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Sant Lluis, Испания
Квартира 2 спальни
Sant Lluis, Испания
1 ванных комнат 74 м²
€ 149,900
Уютная и ухоженная квартира площадью 74 кв. с 2 спальнями и 1 ванной комнатой, открытой кухн…
Квартира в Sant Lluis, Испания
Квартира
Sant Lluis, Испания
2 м²
€ 139,000
Современные апартаменты расположены в Пунте Приме, Испания. В жилом комплексе есть двух или …
Квартира 3 спальни в Sant Lluis, Испания
Квартира 3 спальни
Sant Lluis, Испания
133 м²
€ 435,000
Очаровательные апартаменты располагаются в одном из самых привлекательных районов Испании на…
Квартира 3 спальни в Sant Lluis, Испания
Квартира 3 спальни
Sant Lluis, Испания
89 м²
€ 234,000
Апартаменты расположены в районе Пунта-Прима, Испания. Апартаменты площадью 63-89 кв.м. с 2-…

Параметры недвижимости в Menorca, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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