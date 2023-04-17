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Купить квартиру в Martorell, Испания

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4 объекта найдено
Квартира 3 спальнив Martorell, Испания
Квартира 3 спальни
Martorell, Испания
2 ванных комнат 80 м²
€ 345,000
Предлагаем апартамент с тур.лицензией в элитном комплексе, расположенном в сп…
Квартира 4 спальнив Martorell, Испания
Квартира 4 спальни
Martorell, Испания
3 ванных комнат 137 м²
€ 590,000
Первая линия от моря и пляжа на испанском побережье Коста Бланка. Городок Пунта Прима, в …
Квартира 2 спальнив Martorell, Испания
Квартира 2 спальни
Martorell, Испания
2 ванных комнат 70 м²
€ 154,900
Новая урбанизация предлагает апартаменты (площадь 70 кв.м.) на нижнем этаже с садом (площадь…
Квартира 3 спальнив Martorell, Испания
Квартира 3 спальни
Martorell, Испания
2 ванных комнат 112 м²
€ 195,000
Новые апартаменты в престижной урбанизации Вийла Амалия в Испании, побережье Коста Бланка, г…
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